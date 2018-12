Avokätiset mutta epäterveelliset ruokalahjat kertyvät buddhalaismunkkien vyötärölle

Buddhalaismunkki Pipit Sarakitwinon kävelee joka aamu useita kertoja temppelin ympäri ja tekee käsiä voimistavia harjoituksia Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa. Kuntoilu on osa uutta ohjelmaa, jolla yritetään saada munkkeja riivaavat terveysongelmat kuriin.

Buddhalaiset munkit ovat Thaimaassa erittäin arvostettuja. Perinteen mukaisesti he lähtevät joka aamu temppeleistä kaduille keräämään tavalliselta kansalta päivittäisen ruoka-annoksensa, ja valitettavan usein ruokalahjat ovat hyvin sokeri- ja rasvapitoisia. Tyypillisiä lahjoituksia ovat raskaat curryruoat, makeiset, limsat ja suolaiset naposteltavat.

Erityisen ongelmallisena pidetään sokeroituja juomia, joita monet munkit lipittävät pitkin päivää, koska he saavat ruokailla vain aamupäivisin.

Kun diabeteksen, korkean verenpaineen ja polvivaivojen huomattiin lisääntyneen munkkien keskuudessa rajusti, Thaimaan terveysviranomaiset ja uskonnolliset toimijat julkaisivat joulukuussa 2017 ohjelman, joka neuvoo munkkeja tarkkailemaan syömisiään.

– Ennen dieettiä pystyin kävelemään vaivoin 100 metriä tuntematta väsymystä, 63-vuotias Pipit sanoo munkeille tarkoitetussa sairaalassa samalla, kun hänelle tehdään terveystarkastusta.

Puolet munkeista ylipainoisia

Painon kanssa kamppailu ei koske vain munkkeja. Aasian kehityspankin mukaan ylipainoisten määrä on Thaimaassa yli 2,5-kertaistunut reilussa parissakymmenessä vuodessa. Aasian maista vain Malesiassa tilanne on pahempi.

Buddhalaismunkit ovat huonon kehityksen eturintamassa. Bangkokissa sijaitsevan Chulalongkornin yliopiston tutkimuksessa selvisi pari vuotta sitten, että munkeista 48 prosenttia on ylipainoisia.

Thaimaalaisista noin 90 prosenttia on buddhalaisia. He uskovat, että ruokalahjat ja muut almut takaavat menestystä elämässä, ja niiden antaminen on myös tapa kunnioittaa esi-isiä.

Ruokakaupoista voi ostaa munkeille tarkoitettuja lahjapakkauksia, joiden sisältö ei ole terveellisimmästä päästä.

– Buddha opettaa, että emme voi kieltäytyä lahjoista, joita meille tarjotaan, huomauttaa munkki Phra Rajvoramuni, joka oli tekemässä uutta terveysohjelmaa.

Terveysviranomaiset ovatkin patistaneet kansalaisia kiinnittämään huomiota siihen, minkälaista ruokaa he munkeille antavat.

Näkyvä muutos vie vuosia

Tutkija Jongjit Angkatavanich munkkien terveystutkimuksen toteuttaneesta Chulalongkornin yliopistosta arvelee, että näkyvä muutos vie vielä useita vuosia.

Ainakin osa painoaan tarkkailevista munkeista on jo saanut aikaan tuloksia.

Päivittäisen kuntoilun lisäksi munkki Pipit Sarakitwinon on yrittänyt syödä aiempaa pienempiä annoksia, erityisesti jos hänelle tarjotaan epäterveellisiä ruokalahjoja. Pipit kertoo laihtuneensa 30 kiloa.

– Olen nyt ruoan suhteen vähän valikoivampi.