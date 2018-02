Avustusjärjestö Oxfamin varajohtaja erosi prostituutioskandaalin takia

Brittiläisen avustusjärjestön Oxfamin varajohtaja on eronnut järjestöä ravistelevan prostituutioskandaalin takia. Oxfamin on väitetty peitelleen tietoja, joissa järjestön työntekijöitä on syytetty prostituoitujen käyttämisestä maanjäristyksen runtelemassa Haitissa vuonna 2011.

Varajohtaja Penny Lawrence sanoo olevansa häpeissään, että sellaista sattui hänen ollessaan ohjelmajohtajana. Lawrence sanoi kantavansa täyden vastuun.