BBC: Brittifregatti kertoi äänitteellä Stena Imperolle, ettei sen kulkua voida estää – Iran kehoitti tankkeria vaihtamaan suuntaa hetkeä ennen haltuunottoa

BBC:n mukaan meriturvallisuuteen keskittyvä brittifirma Dryad Global on saanut haltuunsa äänitteen, johon on tallentunut Iranin haltuunottaman Stena Impero -tankkerin, Iranin asevoimien alusten ja Britannian kuninkaallisen laivaston aluksen välinen viestinvaihto.

Iranilainen alus kehottaa äänitteellä alusta, jonka oletetaan olevan Britannian lipun alla purjehtiva Stena Impero -tankkeri, kääntämään kulkusuuntaansa. Äänitteellä kuultava radioliikenne äänitettiin vain hetkeä ennen kuin vallankumouskaarti nousi alukseen.

BBC:n mukaan HMS Montrose -fregatti tunnistautuu äänitteellä ja kertoo Stena Imperolle, ettei sille voida tehdä mitään.

– Koska te suoritatte kauttakulkua kansainvälisesti tunnustetussa salmessa, kansainvälisten lakien mukaan teidän kulkuanne ei saa haitata, viivytää, estää tai vaikeuttaa, fregatti viestii alukselle BBC:n mukaan.

HMS Montrose myös pyytää iranilaisalusta varmistamaan, etteivät he aio rikkoa kansainvälisiä lakeja ja yritä nousta alukseen, kertoo BBC

BBC:n mukaan iranilaisalus kertoo äänitteellä brittifregatille, että haluaa tarkistaa brittitankkerin turvallisuussyistä.

Iran julkaisi videon haltuunotosta

Iranin vallankumouskaarti otti ruotsalaisen Stena Bulk -varustamon Stena Impero -tankkerin kiinni perjantaina Hormuzinsalmessa. Viranomaisen mukaan alus törmäsi kalastusalukseen ja jätti hätäkutsun huomiotta. Tämän lisäksi viranomainen kertoo tankkerin sulkeneen aluksen transponderin.

Vallankumouskaarti julkaisi lauantaina videon, jossa näytettiin kuinka pikaveneet saarsivat aluksen, jonka jälkeen helikopterista laskeutui köysiä pitkin kommandopipojen taakse piiloutuneita joukkoja sen kannelle.

Iranin Hormozganin maakunnan satama- ja merenkulkuviranomaisen Allahmorad Afifipourin mukaan kiinniotettuun brittitankkeriin tehtävän tutkinnan nopeus riippuu siitä, miten sen miehistö on kykeneväinen yhteistyöhön.

– Olemme valmiita vastaamaan heidän tarpeisiinsa, mutta meidän täytyy jatkaa aluksen tutkimuksia, Afifipour kertoi iranilaiselle Press TV:lle.

Afifipour kertoo aluksen 23-henkisen miehistön olevan kunnossa ja aluksen olevan ankkuroituna turvallisessa paikassa Bandarr Abbasin satamakaupungin lähistöllä.

Miehistössä on 18 intialaista, mukaan lukien aluksen kapteeni, kolme venäläistä, yksi latvialainen ja yksi filippiiniläinen.

Euroopan unioni on ilmaissut huolensa tankkerista ja Saksa ja Ranska ovat erikseen vaatineet Irania vapauttamaan aluksen välittömästi.

Filippiinit, Latvia ja Intia ovat pyytäneet Irania vapauttamaan kansalaisensa aluksesta.

Stena Imperon omistajan mukaan alus oli kansainvälisillä vesillä, kun tuntemattomat pienet veneet ja helikopterit hyökkäsivät sen kimppuun.

Britannia harkitsee pakotteiden asettamista

Britanniassa valmistellaan Telegraphin mukaan mahdollisia pakotteita Irania vastaan. Maan ulkoministerin Jeremy Huntin odotetaan ilmoittavan sunnuntaina mahdollisista diplomaattisista ja taloudellisista toimista vastauksena Stena Imperon haltuunottoon. Näihin toimiin kuuluisi mahdollisesti myös Iranin varojen jäädyttäminen.

Telegraphin mukaan Britannia saattaisi myös yrittää saada Euroopan unionia ja YK:ta asettamaan Iranille pakotteita. Pakotteet nostettiin osana vuonna 2015 allekirjoitettua Iranin ydinsopimusta.

Hunt kertoi, että Iran pyrkii antamaan Britannialle samalla mitalla takaisin. Tällä hän viittaa iranilaisen Grace 1 -tankkerin haltuunottoon Gibraltarilla. Öljyä kuljettaneen supertankkerin haltuunotto tapahtui aiemmin tässä kuussa. Lastin oletettiin olleen matkalla Syyriaan,

Vallankumouskaarti otti Stena Imperon haltuunsa vain muutama tunti sen jälkeen, kun gibraltarilainen oikeusistuin ilmoitti, että se pidentää Grace 1:n hallussapitoa 30 päivällä.

Iranin ulkoministerin Mohammad Javad Zarifin mukaan Iran on toiminut ylläpitääkseen kansainvälistä merenkulkusääntöjä.

– Iran on se, joka varmistaa turvallisuuden Persianlahdella ja Hormuzinsalmessa. Britannian täytyy lakata olemasta avunantaja Yhdysvaltojen talousterrorismille, Zarif tviittasi.

Tilanne Persianlahdella on kiristynyt sen jälkeen, kun Yhdysvallat lähti kaikkien osapuolten hyväksymästä ydinsopimuksesta noin vuosi sitten. Tämän jälkeen se alkoi asettaa kovia pakotteita Iranille.

Iran vastasi tähän rikastamalla uraania enemmän kuin ydinsopimuksen rajat sallivat. Rajat asetettiin vastineena siitä, että Iraniin kohdistuvia pakotteita helpotetaan.

Saudi-Arabia päästi tankkerin palaamaan Iraniin

Persianlahden alueella on tapahtunut tänään toinenkin kehitys, joka liittyy merenkulkuun. Iranin liikenneministeri Mohammad Eslami kertoi, että Saudi-Arabia on päästänyt huoltoon pakottamansa iranilaistankkerin lähtemään Jeddan satamasta ja tankkeri on palaamassa Iraniin.

Iranin valtion uutistoimisto Irnan mukaan Eslami kertoo Happiness 1 -tankkerin olevan matkalla kohti Persianlahden vesiä. Hän kertoo, että tankkerin kohtalosta käytiin neuvotteluja Saudi-Arabian kanssa.

Alus oli Jeddan satamassa, koska Saudi-Arabia oli käskenyt sen tulla satamaan korjauksien vuoksi toukokuun alussa, kertoi Iranin öljyministeriön Shana-uutistoimisto keväällä. Aluksen moottorissa ja ohjauksessa oli uutistoimiston mukaan kerrottu olleen vikaa.