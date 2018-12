BBC: Brittiparlamentaarikot julkaisivat Facebook-pomon sähköposteja, valiokunta syyttää yhtiötä kaksinaamaisuudesta

Britannian parlamentti on julkaissut käsiinsä saamiaan Facebook-dokumentteja, raportoi BBC. Viesteihin kuuluu sisäisiä sähköposteja Facebookin toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin ja yhtiön henkilökunnan välillä. Noin 250 sivua dokumenteista on julkaistu. Osa niistä on luokiteltu "erittäin luottamuksellisiksi".

Tapausta käsitelleen parlamentin valiokunnan puheenjohtaja Damian Collins pitää dokumenttien julkaisemista yleisön etujen mukaisena. Dokumentit herättävät hänestä kysymyksiä siitä, miten Facebook käsittelee käyttäjien tietoja, millaisia käytäntöjä yritys soveltaa sovellusten kehittäjiin ja miten se hyödyntää valta-asemaansa sosiaalisen median markkinoilla.

Facebookin mukaan viestit esitetty harhaanjohtavasti

Valiokunta nostaa esiin muutamia kohtia. Facebook salli joillekin yrityksille täyden pääsyn käyttäjien ystävätietoihin kerrottuaan aiemmin rajoittavansa tätä. Collinsin mukaan on epäselvää oliko tälle käyttäjien suostumus, ja miten Facebook päätti, mitkä yritykset pääsisivät tietoihin käsiksi.

Collins kertoo Facebookin tienneen erään sovelluspäivityksen sallivan yrityksen keräävän tietoa käyttäjiensä puheluista ja tekstiviesteistä, ja vaikeuttaneensa sitä, että käyttäjät saisivat asian selville.

Collinsin mukaan löytyi myös todisteita siitä, että kun Facebook kieltäytyi jakamasta tietoa tiettyjen sovellusten kanssa, kyseiset sovellukset kaatuivat.

Facebook vastusti viestien julkaisemista. Yrityksen mukaan dokumentit on esitetty "hyvin harhaanjohtavalla" tavalla ja julkaisu vaatisi kontekstia.