BBC: Iranilainen uutistoimisto julkaisi Twitterissä videon Syyrian ilmapuolustuksesta – väitetysti yli 15 ohjusta ammuttiin alas

Iranilainen uutistoimisto Fars on julkaissut Twitterissä videon, jolla näkyy väitetysti Syyrian armeijan ilmatorjuntaohjuksia, joita ammuttiin länsimaiden ohjuksia vastaan varhain aamuyöllä. Videosta uutisoi BBC.

Farsin mukaan Syyrian armeija sai ammuttua alas yli 15 ohjusta.

Yhdysvallat, Britannia ja Ranska iskivät lauantain vastaisena yönä Syyriaan. Iskuja tehtiin Pentagonin mukaan kolmeen eri kohteeseen.

