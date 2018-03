BBC: Kaksi vakoojatutkinnassa mukana ollutta poliisia saanut lieviä oireita

Britannian poliisi on kertonut uusia tietoja venäläisen entisen tiedustelu-upseerin Sergei Skripalin sairastumisesta. Toinen ostoskeskuksessa tiedottamana löydetyistä on hänen tyttärensä Julija Skripal. Kaksi tapauksen tutkinnassa mukana ollut poliisia on saanut lieviä oireita, kertoo BBC.

Britannian viranomaiset tutkivat Skripalien mahdollista altistumista myrkylliselle aineelle.

66-vuotias Skripal ja hänen 33-vuotias tyttärensä löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Salisburyssa sunnuntaina. Heidän on kerrottu olevan kriittisessä tilassa.