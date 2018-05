BBC: Maailman vanhin ihminen pistää edelleen päivittäin tupakaksi

Tupakoinnista eroon pääseminen on vaikeaa. Tämän tietää myös maailman vanhimpana ihmisenä pidetty eteläafrikkalainen Fredie Blom, joka tupakoi edelleen 114 vuoden iässä.

– Halu polttaa on kova. Joskus sanon itselleni, että lopetan, mutta se on pelkkää itsepetosta. Syytän paholaista, joka on ylen vahva, Blom sanoi BBC:lle.

Blom polttaa joka päivä pari kolme itse sanomalehtipaperiin käärimäänsä sätkää. Teollisesti valmistettuun tupakkaan hän ei koske.