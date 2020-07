BBC: Meksikossa koronakuolemien määrä ylitti 30  000 rajapyykin

Meksikossa on raportoitu nyt jo yli 30 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, uutisoi BBC. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina 523 uudesta kuolemasta, minkä myötä koronakuolemia on maassa raportoitu reilut 30 300. Tartuntoja maassa on todettu yli 252 000.

Meksikossa on todettu maailman viidenneksi eniten koronaan liittyviä kuolemia, BBC kertoo. Latinalaisen Amerikan maista korkein kuolinluku on silti Brasiliassa. Johns Hopkins -yliopiston tilastojen mukaan maassa on raportoitu 64 000 koronaan liittyvää kuolemaa ja yli 1,5 miljoonaa tartuntaa.

Meksikon presidentti Andres Manuel Lopez Obrador on ollut innokas purkamaan maan koronarajoituksia taloustilanteen parantamiseksi, ja osa rajoituksista onkin jo purettu tai niitä on kevennetty. Perjantaina maan apulaisterveysministeri kuitenkin varoitti, että koronakuolemien määrä voi kasvaa, mikäli maa avaa talouttaan liian pian.

– Epidemia on aktiivinen, ja riskinä on, että kun yritämme avata sosiaalisia aktiviteetteja, niin tartuntoja voi tulla enemmän, apulaisministeri sanoi.

Ghanan presidentti eristäytyy

Ghanassa maan presidentti on varotoimena eristänyt itsensä kahdeksi viikoksi huolimatta negatiivisesta koronavirustestin tuloksesta, kertoo maan hallinto. Presidentti Nana Akufo-Addo aloitti karanteeninsa lauantaina ja työskentelee etänä Accrassa sijaitsevalta presidentin huvilalta käsin.

– Presidentti on päättänyt toimia näin sen jälkeen, kun ainakin yhdellä ihmisellä hänen lähipiirissään on todettu koronavirustartunta, kertoi maan informaatioministeri lausunnossaan.

Ghanassa on todettu yli 19 300 koronavirustartuntaa, ja virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu 117 kappaletta.

Myös Senegalin presidentti Macky Sall eristi itsensä varotoimena viime kuussa sen jälkeen, kun hän oli ollut tekemisissä ihmisen kanssa, jolla oli koronavirus.

Pandemian alun jälkeen useita poliittisesti korkeassa asemassa olevia ihmisiä on saanut koronavirustartunnan ympäri maailmaa. Tartunnan sai muun muassa Britannian pääministeri Boris Johnson, joka oli sairaalassa hoidettavana.

Lähteenä myös AFP.