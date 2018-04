BBC: Pelastustyöntekijöiden mukaan Syyrian Itä-Ghoutassa kuollut ainakin 150 kaasuiskussa

Syyrian Itä-Ghoutassa on pelastustyöntekijöiden mukaan kuollut ainakin 150 ihmistä, kun myrkyllistä kaasua pudotettiin Douman kaupunkiin, uutisoi BBC. Valkoiset kypärät -järjestö on varoittanut, että kuolonuhrien määrä todennäköisesti nousee vielä.

BBC:n mukaan riippumatonta vahvistusta iskulle ei ole saatu. Syyrian hallituksen mukaan väitteet ovat tekaistuja.

Doumassa sijaitsee kapinallisten viimeinen keskittymä Itä-Ghoutassa. Syyrian hallituksen liittolainen Venäjä ilmoitti viikko sitten sunnuntaina, että alueella olevien kapinallisten kanssa on tehty sopimus. Kapinallisten evakuointi aloitettiin tämän viikon alussa, mutta jo tuolloin liikkui tietoja, joiden mukaan kovan linjan kapinalliset kieltäytyisivät jättämästä asemiaan.

Ilma-iskuja kaupunkiin jatkettiin perjantaina kymmenen päivän tauon jälkeen. Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan pommituksissa on kuollut sekä perjantaina että lauantaina kymmeniä siviilejä, joiden joukossa oli lapsia. Järjestön mukaan lauantain iskut olivat Syyria hallituksen koneiden tekemiä. Osan perjantain ilmaiskuista oli puolestaan mahdollisesti venäläiskoneiden tekemiä, järjestö on myös kertonut.

Venäjän tukemat Syyrian joukot ovat saaneet otettua haltuunsa suuren osan Itä-Ghoutasta, joka oli pitkään kapinallisten hallussa.