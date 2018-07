BBC: Thaimaan pelastusoperaatio on keskeytetty – kaikkiaan kahdeksan poikaa on saatu ulos

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan luolaan loukkuun jääneiden poikien ja heidän valmentajan pelastusoperaatio on keskeytetty toistaiseksi. Maanantain aikana luolasta on saatu tuotua ulos neljä poikaa, eli kaikkiaan kahdeksan poikaa on pelastettu sunnuntaina aloitetun operaation aikana.

Lehden siteeraama tietolähde pelastusoperaatiosta sanoo, että pelastajat suunnittelevat tuovansa loput neljä poikaa ja valmentajan ulos luolasta tiistaina.

Myös yhdysvaltalainen televisioyhtiö CNN raportoi, että operaatio on keskeytetty maanantain osalta.