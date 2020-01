BBC: Yhä useampi tyytymätön demokratiaan, varsinkin Britanniassa ja Yhdysvalloissa

Kansalaisten tyytymättömyys demokratiaan on kehittyneissä maissa korkeimmillaan neljännesvuosisataan, raportoivat Cambridgen yliopiston tutkijat. Tutkijoiden analyysi pohjautuu yleisradioyhtiö BBC:n mukaan tiedostoon, jossa on mukana neljä miljoonaa ihmistä 3 500 kyselystä. Ihmisiltä on kysytty, ovatko he tyytyväisiä vai tyytymättömiä kotimaansa demokratiaan.

Tutkimusta on tehty vuodesta 1995 alkaen. Tyytymättömien osuus on noussut 48 prosentista 58 prosenttiin.

Tyytymättömyys on erityisen suurta Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

– Demokratia voi huonosti ympäri maapallon, arvioi raportin tekijä Roberto Foa BBC:n mukaan.

– Tyytymättömyys demokratiaan on noussut ajan kuluessa ja on saavuttamassa globaalisti kaikkien aikojen korkeimman tason.

Tutkimus kattaa 154 maata.