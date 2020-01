Bagdadin lentoasemalle raju ohjusisku – Yhdysvallat vahvistaa tappaneensa iranilaiskenraalin

Yhdysvallat vahvistaa tehneensä Bagdadissa ilmaiskun, jossa kuoli Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen vaikutusvaltainen komentaja Qassem Suleimani. Isku toteutettiin perjantain vastaisena yönä Bagdadin kansainvälisellä lentokentällä.

Iskussa kuoli myös seitsemän muuta ihmistä, mukaan lukien Irakin puolisotilaallisen Hashed al-Shaab -järjestön varajohtaja Abu Mahdi al-Muhandis.

Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi presidentti Donald Trumpin määränneen iskun. Puolustusministeriön mukaan iskun tarkoituksena on suojella alueella olevia yhdysvaltalaisia.

– (Suleimani) kehitti aktiivisesti suunnitelmia hyökkäyksistä amerikkalaisdiplomaatteja ja sotilaita kohtaan Irakissa ja ympäröivällä alueella, Pentagonin lausunnossa sanottiin.

Presidentti Trump tviittasi iskun jälkeen kuvan Yhdysvaltain lipusta.

Iranin vallankumouskaarti vahvisti Suleimanin kuoleman ja syytti Yhdysvaltoja. Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif kutsui Suleimanin surmaamista äärimmäisen vaaralliseksi ja typeräksi eskalaatioksi, ja vallankumouskaartin ex-johtaja vannoi Iranin kostavan Yhdysvalloille.

Iran kutsui iskun seurauksena Sveitsin Teheranin-suurlähettilään puhutteluun. Yhdysvalloilla ei ole lähetystöä Iranissa, ja maan asioita Teheranissa hoidetaan Sveitsin lähetystön kautta.

Irakilaisten turvallisuuslähteiden mukaan isku tehtiin Hashed al-Shaabi -järjestön kulkueeseen Bagdadin kansainvälisen lentokentän alueella. Irakin armeija kertoi, että alueelle osui kolme rakettia.

Hashed al-Shaab on shiiaenemmistöisistä aseryhmistä koostuva järjestö, jolla on läheiset suhteet Iraniin. Se on otettu osaksi Irakin valtion turvallisuuskoneistoa.

Suleimanin johtama Quds-järjestö on Iranin vallankumouskaartin eliittijoukko, joka on vastannut kaartin operaatioista Iranin ulkopuolella.

Reaktio uudenvuoden lähetystöhyökkäykseen

Yhdysvaltain tekemä isku on selkeä vastaus uutenavuotena Bagdadissa tehtyyn hyökkäykseen Yhdysvaltain suurlähetystöä kohtaan. Irania tukevat mielenosoittajat ympäröivät uudenvuodenaattona Yhdysvaltain lähetystön ja muun muassa heittelivät kiviä ja sytyttivät vartiokopin tuleen. Mielenosoittajat poistuivat paikalta keskiviikkona Hashed-järjestön käskystä.

Protestoijat olivat suuttuneet Yhdysvaltain viikonvaihteessa Irakissa tekemiin ilmaiskuihin, joissa kuoli 25 shiiaryhmä Kataez Hizbollahin taistelijaa. Kataez Hizbollah on osa Hashed al-Shaabia. Ilmaiskut puolestaan olivat kosto yhdysvaltalaisen urakoitsijan surmasta Kirkukissa Irakin pohjoisosassa.

Yhdysvallat syytti lähetystöhyökkäyksestä Irania ja uhkasi maata vakavilla seuraamuksilla.

Öljyn hinta lähti nousuun

Perjantain iskun pelätään kiristävän entisestään jännitteitä Yhdysvaltain ja Iranin välillä ja johtavan uusiin konflikteihin Lähi-idässä. Tieto Suleimanin kuolemasta saikin heti raakaöljyn hinnan nousemaan yli neljällä prosentilla.

Yhdysvaltain ja Iranin valmiiksi jännitteiset välit ovat olleet syöksykierteessä sen jälkeen, kun Trump veti Yhdysvallat pois Iranin ydinsopimuksesta vuonna 2018.

Trumpin hallinto ei ilmoittanut Bagdadin kansainvälisellä lentokentällä toteutetusta iskusta etukäteen kongressille. Asiasta kertoi edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, demokraatti Eliot Engel.

Engel sanoi, että Suleimanilla oli käsissään amerikkalaisten verta. Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että näin vakaviin toimiin ryhtymisessä olisi pitänyt konsultoida kongressia.

Suleimanilla oli näppinsä pelissä monissa konflikteissa

Aseellisiin shiiaryhmiin erikoistunut tutkija Phillip Smyth arvioi uutistoimisto AFP:lle, että Suleimanin tappamisella on merkittävämmät seuraukset kuin al-Qaida-johtaja Osama bin Ladenin surmaamisella vuonna 2011 tai Isis-pomo Abu Bakr al-Baghdadin kuolemalla viime vuonna. Quds-joukkojen johtajana Suleimanilla on ollut valtava rooli Lähi-idän viime vuosien konflikteissa, joihin Iran on sekaantunut. Qudsilla on muun muassa ollut ratkaiseva rooli Syyrian sisällissodassa, ja Suleimani on vedellyt naruista myös Irakissa, jossa Iranin valta on kasvanut viime vuosina.

Washington Postin mukaan Suleimani on ollut päävastuussa Iranin vaikutusvallan levittämisestä Lähi-idässä ja Yhdysvallat on pitänyt häntä yhtenä alueen vaarallisimmista miehistä. Suleimani on johtanut Quds-joukkoja 1990-luvun lopulta.