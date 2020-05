Baltian maat luovat oman "matkustuskuplansa" EU:n sisälle – avaavat rajansa toisilleen

Viro, Latvia ja Liettua sallivat kansalaistensa vapaan matkustamisen maidensa välillä.

Matkustaminen sallitaan 15. toukokuuta alkaen. Baltian maat sulkivat rajojaan monen muun maan tavoin koronaviruspandemian vuoksi.

Liettuan pääministerin Saulius Skvernelisin mukaan Baltian maiden johtajat ovat sitä mieltä, että maat ovat onnistuneet hillitsemään viruksen leviämistä tehokkaasti. Siksi he katsovat, että maat voivat ajata rajansa toisilleen.

Kaikissa kolmessa Baltian maassa uusia virustartuntoja on todettu viime päivinä vain muutamia.

Baltian ulkopuolelta saapuvat ihmiset joutuvat sen sijaan yhä kahden viikon karanteeniin.

Tshekissä vain harvalla vasta-aineita koronaa vastaan

Tshekkiläistutkimuksen mukaan vasta-aineita koronavirukselle on muodostunut vasta hyvin pienelle osalle väestöstä.

26 549 ihmistä Tshekissä testannut tutkimus löysi viruksen vasta-aineita vain 107 ihmiseltä.

Tshekin terveysinstituutin johtajan Ladislav Dusekin mukaan jopa sellaisissa yhteisöissä, joissa tauti on levinnyt eniten, immuniteetti on muodostunut korkeintaan viidelle prosentille väestöstä.

Myös Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että vain pienellä osalla maailman väestöstä on muodostunut vasta-aineita koronaa vastaan.

Näyttää siltä, että laumasuojan kehittyminen koronaa vastaan voi viedä vielä pitkään.

Saksa avaamassa kaupat ja koulut tässä kuussa

Saksa on avaamassa kaupat ja koulut uudelleen myöhemmin tässä kuussa.

Asia selviää uutistoimisto AFP:n haltuunsa saamasta sopimusluonnoksesta. Tietoa ei ole virallisesti vahvistettu, mutta uutistoimisto AFP:n mukaan liittokansleri Angela Merkelin ja Saksan osavaltioiden pääministerien on määrä viimeistellä sopimus myöhemmin keskiviikkona.

Luonnoksen mukaan Saksan tartunnat eivät ole lähteneet suureen nousuun, vaikka maa luopui osasta rajoituksia 20. huhtikuuta.

Sopimus myös siirtää koronatoimien jatkosta päätäntävaltaa osavaltioille.

Peruskoulut on määrä avata koko maassa. Osavaltiot voivat sen sijaan itse päättää esimerkiksi yliopistojen avaamisesta. Osavaltiot voivat myös päättää, avaavatko ne ravintolat toukokuusta lähtien. Sama koskee muun muassa teattereita, yökerhoja, kuntosaleja ja konserttihalleja.

Joukkokokoontumiset pysyvät sen sijaan kiellettyinä ainakin elokuun loppuun asti.

83 miljoonan asukkaan Saksassa on todettu yli 167 000 tartuntaa. Virukseen on kuollut lähes 7 000 ihmistä.

Kuolintapauksia maassa on kirjattu miljoonaa asukasta kohden 83, ilmenee Worldometer-sivustolta..

Osavaltioiden tulee kuitenkin tiukentaa rajoituksia, mikäli tartunnat alkavat jälleen lisääntyä, sopimusluonnoksessa sanotaan.

Jos viikon aikana ilmenee enemmän kuin 50 uutta tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden, kaupungin tai alueen tulee kiristää jälleen rajoituksia.

Britannian Johnson joutuu selittämään koronatoimia parlamentille

Britanniassa pääministeri Boris Johnson vastaa tänään kansanedustajien kysymyksiin koronakriisin hoidosta ensimmäistä kertaa sitten maaliskuun lopun jälkeen. Hän myös kohtaa parlamentissa pääministerin kyselytunnilla ensimmäistä kertaa kasvokkain opposition työväenpuolueen uuden johtajan Keir Starmerin.

Keskustelua värittänevät tuoreet tilastotiedot, joiden mukaan Britanniassa on nyt kuollut koronaepidemiaan enemmän ihmisiä kuin yhdessäkään muussa Euroopan maassa.

Myös pääministeri Johnson sairastui pahasti ja oli joitakin päiviä tehohoidossa sairaalassa. Britannian hallitusta on syytetty kohtalokkaasta hidastelusta epidemian alkuvaiheessa.