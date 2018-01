Bangladesh kertoi sopineensa Myanmarin kanssa rohingya-pakolaisten paluun aikataulusta Yangon

Bangladesh kertoi tiistaina päässeensä Myanmarin kanssa sopimukseen satojentuhansien rohingya-pakolaisten paluuaikataulusta. Bangladeshin hallituksen mukaan pakolaiset pyritään kotiuttamaan kahden vuoden sisällä.

Bangladeshin ulkoministeri Md Shahidul Haque kertoi BBC:lle, että hallitus halusi Myanmarin ottavan vastaan 15 000 pakolaista viikossa. Lopulta sopuun päästiin 1 500 pakolaisesta viikossa. Tiedossa ei ole, milloin kotiutus alkaa.

Sopimus viimeisteltiin Myanmarissa. Se koskee arviolta 750 000:ta pakolaista eli Bangladeshiin lokakuun 2016 jälkeen paenneita, ei maassa jo aiemmin olleita rohingyoja.

Myanmaria on painostettu voimakkaasti takaamaan turvallinen paluu rohingyoille, jotka ovat paenneet maasta armeijan toimien takia. Moni on jo sanonut, että on turvallisuussyistä haluton palaamaan.