Bangladeshin pääkaupungissa levinneessä palossa ainakin 70 kuollutta

Bangladeshin pääkaupungissa Dhakassa levinneessä kerrostalopalossa on kuollut ainakin 70 ihmistä, kertovat pelastusviranomaiset. Luku voi nousta, sillä uhrien etsintä on yhä kesken.

Palon arvellaan roihahtaneen kaasupullosta, minkä jälkeen tuli levisi nopeasti myös viereisiin taloihin. Pelastusviranomaisten mukaan rakennuksiin on varastoitu herkästi syttyviä kemikaaleja.

Kymmeniä ihmisiä jäi rakennuksiin jumiin. Pelastusviranomaisten mukaan alueella oli syttymishetkellä paha liikenneruuhka, minkä vuoksi rakennuksista oli vaikea paeta kapeille kaduille. Ruuhka viivästytti myös pelastustöitä.

Silminnäkijät kertovat, että liekkien keskelle joutui muun muassa hääseurueen jäseniä, joista moni loukkaantui. Viranomaisten mukaan loukkaantuneita on useita kymmeniä.

– Uhrien joukossa on ohikulkijoita, ihmisiä, jotka olivat syömässä ravintoloissa sekä hääseurueen jäseniä, sanoi Dhakan poliisin edustaja Ibrahim Khan.

Apteekkireissu pelasti hengen

Palo syttyi myöhään keskiviikkoiltana paikallista aikaa. BBC:n haastatteleman viranomaisen mukaan se sai alkunsa rakennuksen pohjakerroksesta sijainneesta kemikaalivarastosta. Sieltä tuli levisi kolmeen muuhun rakennukseen.

Sammutustöihin on osallistunut yli 200 palomiestä. Heiltä meni lähes 12 tuntia saada palo hallintaan. Televisiokuvat näyttivät, kuinka palomiehet kiipesivät tikkaita ja yrittivät suihkuttaa vettä yhteen rakennukseen, joka oli laajalti tulessa.

Haji Abdul Kader kertoi, että hänen kauppansa tuhoutui palossa ja hän selvisi itse, koska sattui lähtemään apteekkiin juuri ennen palon syttymistä.

– Kun olin apteekissa, kuulin ison räjähdyksen. Käännyin takaisin ja näin koko kadun, joka oli autojen ja riksojen muodostaman ruuhkan täyttämä ja kokonaan liekeissä. Liekkejä oli kaikkialla, hän kertoi AFP:lle.

Kader lisäsi loukkaantuneensa itsekin ja juosseensa sairaalaan.

Dhakalaisen sairaalan lääkärit kertoivat, että loukkaantuneita on ainakin 55. Heistä kymmenen tila on kriittinen. Sairaalaan on rynnistänyt myös satoja ihmisiä, jotka etsivät kateissa olevia omaisiaan.

Vuonna 2010 yli 120 ihmistä kuoli vastaavassa tulipalossa Dhakassa, kun vanhassa kemikaalivarastona toimineessa asuintalossa syttyi palo. Tuhon jälkeen kaupungin viranomaiset ratsasivat asuinalueille perustettuja kemikaalivarastoja, mutta valvontatoimet ovat hiipuneet viime vuosina.