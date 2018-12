Bangladeshissa kaksi ihmistä on kuollut vaaleihin liittyvissä yhteenotoissa – toinen kuoli poliisin luotiin

Bangladeshissa kaksi ihmistä on kuollut vaaleihin liittyvissä yhteenotoissa sunnuntaina, kertoo poliisi.

Yksi opposition aktivisti kuoli poliisin ampumana maan eteläosassa sijaitsevassa Bashkhalin kaupungissa. Poliisin mukaan opposition aktivistit olivat iskeneet äänestyspaikalle, ja kyse oli poliisin mielestä itsepuolustuksesta.

Valtapuolueen aktivisti puolestaan kuoli, kun häntä lyötiin päähän Rangamatissa maan kaakkoisosassa.

Bangladeshissa järjestetään tänään parlamenttivaalit. Vaaleja ovat varjostaneet väkivaltaisuudet ja pidätykset.

Tämän viikon alussa suurimman oppositiopuolueen Bangladeshin nationalistipuolueen (BNP) mukaan runsaat 7 000 sen toimijaa on pidätetty marraskuun alun jälkeen. Islamistipuolue Jamaat-e-Islami on kertonut, että sen aktivisteja on otettu kiinni kolmisentuhatta.

Poliisi ei ole vahvistanut pidätettyjen määriä mutta sanoo, että pidätyksille on ollut perusteet.

BNP:n tiedottajan mukaan pidätysperusteet ovat sepitettyjä ja niiden tarkoitus on suosia pääministeri Sheikh Hasinan hallitusta.

Jamaat-e-Islamia on kielletty osallistumasta vaaleihin, mutta sen jäseniä pyrkii parlamenttiin itsenäisinä ehdokkaina. BNP:n johtaja Khaleda Zia puolestaan on passitettu 17 vuodeksi vankilaan.

Hasina ja Zia ovat olleet poliittisia vihollisia siitä lähtien, kun Bangladesh muuttui demokratiaksi vuonna 1991. He hallitsivat vuorotellen, kunnes Hasina tarttui valtaan vajaat kymmenen vuotta sitten.

Kansalais- ja ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet Hasinan hallintoa erimielisten vaientamisesta ja lehdistönvapauden rajoittamisesta ankarilla tietoturvalaeilla.