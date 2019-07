Barry-myrsky äitymässä hurrikaaniksi, alkusoitto on jo käynnissä Louisianassa – tuulet nousseet 100 kilometriin tunnissa

Yhdysvalloissa Louisianan osavaltiossa trooppinen Barry-myrsky lähestyy rannikkoa. Myrskytuulten nopeudet ovat jo nyt nousseet 100 kilometriin tunnissa eli lähes 30 metriin sekunnissa.

Yhdysvaltojen kansallinen hurrikaanikeskus ennustaa myrskyn muuttuvan hurrikaaniksi, ennen kuin se saapuu mantereelle lauantain aikana.

Presidentti Donald Trump on BBC:n mukaan vahvistanut alueelle julistetun hätätilan, mikä helpottaa liittovaltion rahojen käyttämistä mahdollisten tuhojen korjaamisessa.

Lentoyhtiöt ovat peruneet lentojaan, ja osavaltiossa on annettu evakuointikäskyjä. Tuhannet ovat jättäneet kotinsa, ja teitä on jo jouduttu sulkemaan tulvien takia.

Kuvernööri John Bel Edwardsin mukaan Louisianan osavaltion suurin kaupunki New Orleans on varautunut myrskyyn hyvin.

– Kenenkään ei pidä suhtautua tähän myrskyyn kevyesti, ja kehotan kaikkia valppauteen, Edwards tviittasi silti.

Riittävätkö pelastustyöntekijät?

Asiantuntijat varoittavat erityisesti rankoista sateista, jotka saattavat piiskata tuntikausia. Rankkasateet herättävät huolta siksi, että Mississippi-joen pinta on jo valmiiksi korkealla.

Barry-myrskyn uskotaan tuovan raskaita sateita myös muun muassa Mississippin ja Alabaman osavaltioihin. Sääennusteyhtiö AccuWeather ennustaa, että Barry aiheuttaa Yhdysvalloille noin 8–10 miljardin dollarin vahingot.

New York Times on nostanut esiin huolta siitä, että Yhdysvaltain pelastustoimivirasto Feman resurssit auttaa Barryn uhreja ovat vähissä. Lehden mukaan viraston sisäiset asiakirjat osoittavat, että alle neljäsosa viraston yli 13 000 koulutetusta pelastustyöntekijästä on käytettävissä Barryn tuhojen torjuntaan.

Feman resurssipulaa pidetään erityisen hälyttävänä sen vuoksi, että Yhdysvaltain pahin hurrikaani- ja metsäpalokausi ovat vasta aluillaan.

Katrina sai New Orleansin varpailleen

New Orleansissa muistellaan yhä kauhulla vuonna 2005 iskenyttä hurrikaani Katrinaa, joka aiheutti valtavaa tuhoa. Noin 80 prosenttia kaupungista joutui pinnan alle, kun tulvavallit pettivät.

Hurrikaani johti noin 1 800 ihmisen kuolemaan Louisianassa, Mississippissä ja Alabamassa. Taloudelliset vahingot nousivat yli 150 miljardiin dollariin eli noin 130 miljardiin euroon.

Katrina-myrskyn jälkeen New Orleansissa on käytetty miljoonia tulvasuojien vahvistamiseen. Barry-myrskyn myötä parannellut tulvasuojat joutunevat todelliseen testiin, sillä hurjimmissa arvioissa myrskyn sademäärän ennustetaan kohoavan jopa 45 senttimetriin.

Jos Barry voimistuu hurrikaaniksi, kyseessä on tämän vuoden ensimmäinen hurrikaani Atlantilla. Hurrikaanikausi kestää Atlantilla kesäkuusta marraskuuhun.