Barry rantautui Louisianan rannikolle trooppiseksi myrskyksi laantuneena – Rolling Stonesin konserttia siirrettiin myrskyn takia

Louisianan osavaltiota piiskaava Barry-myrsky voimistui lauantaina hetkeksi ykkösluokan hurrikaaniksi, mutta heikkeni rantauduttuaan taas trooppiseksi myrskyksi, ilmoitti Yhdysvaltojen hurrikaanikeskus.

Barryn tuulet puhkuivat kovimmillaan 33 metriä sekunnissa, mikä on ykkösluokan hurrikaanin alaraja. Barrystä tuli voimistumisensa myötä tämän vuoden ensimmäinen hurrikaani Atlantilla. Kausi kestää kesäkuusta marraskuuhun.

Rankat sateet ja kovat tuulet piiskasivat jo rannikkoa myrskyn lähestyessä. Lentoja peruttiin ja tuhansia ihmisiä evakuoitiin. Myös Rolling Stonesin sunnuntaille aiottu konsertti jouduttiin New Orleansissa siirtämään maanantaille.

Useimmat paikalliset asukkaat joutuivat vain odottamaan lähestyvää myrskyä ja sen mukanaan tuomia tulvia ja myrskyvuoksia.

– Se on tuskallisen hidas. Jos teidän ei ole pakko mennä minnekään, pysykää kotona. Älkää vaarantako itseänne, sanoi meteorologi Ben Schott CNN:lle.

Barryn uskotaan tuovan raskaita sateita ja tulvia myös muun muassa Mississippin ja Alabaman osavaltioihin. Rankkasateet voivat jatkua pitkälle ensi viikkoon.

New Orleans m

uistaa Katrinan tuhot

New Orleansissa muistellaan yhä kauhulla vuonna 2005 iskenyttä hurrikaani Katrinaa, joka aiheutti valtavaa tuhoa. Noin 80 prosenttia kaupungista joutui veden alle, kun huonosti ylläpidetyt tulvavallit pettivät. Katrina johti noin 1 800 ihmisen kuolemaan Louisianassa, Mississippissä ja Alabamassa. Taloudelliset vahingot nousivat yli 150 miljardiin dollariin eli noin 130 miljardiin euroon.

Katrinan jälkeen New Orleansissa on käytetty miljoonia tulvasuojien vahvistamiseen. Barryn myötä parannellut tulvasuojat joutunevat todelliseen testiin, sillä hurjimmissa arvioissa myrskyn sademäärän ennustetaan kohoavan jopa 45 senttimetriin. Tilanteen tekee erityisen vaaralliseksi se, että Mississippi-joen pinta on jo valmiiksi hyvin korkealla.

Tämän vuoden hurrikaanikaudesta Atlantilla odotetaan melko normaalia.