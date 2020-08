Beirutin mielenosoituksissa vannotaan kostoa – yksi poliisi kuollut, useiden ministeriöiden tiloihin tunkeuduttu, kymmeniä ihmisiä viety sairaalaan

Tuhansien ihmisten mielenosoitukset Libanonin poliittista johtoa vastaan kiihtyvät Beirutin keskustassa.

Yksi poliisi on kuollut mielenosoituksissa. Poliisivoimat kertoi Twitterissä yhden sisäisen turvallisuuden joukkojen jäsenen kuolleen, kun tämä oli auttamassa Le Gray -hotelliin loukkuun jääneitä ihmisiä.

Lausunnon mukaan poliisin kimppuun hyökkäsi joukko "murhanhimoisia mellakoitsijoita", minkä seurauksena hän kaatui ja kuoli.

Mielenosoittajat ovat tunkeutuneet useisiin julkisiin rakennuksiin. Noin 200 mielenosoittajan joukko tunkeutui eläköityneiden armeijan upseerien johdolla Libanonin ulkoministeriöön alkuillasta ja julisti sen "vallankumouksen päämajaksi".

Valtaus näytettiin suorana paikallisessa televisiossa. Turvallisuusviranomaisten huomio oli tapahtumahetkellä kiinnittynyt toisaalle.

– Me kutsumme kaikkia ahdistuneita libanonilaisia kaduille vaatimaan syytettä kaikille korruptoituneille, julisti entinen upseeri Sami Rammah kovaääniseen ministeriön portailla.

Armeijan joukot häätivät mielenosoittajat pois ulkoministeriöstä kolme tuntia myöhemmin.

Myös valtiovarainministeriön, energiaministeriön sekä libanonilaisten pankkien yhdistyksen (ABL) keskustoimistoon on tunkeuduttu. Libanonin televisiossa nähtiin suorana, kuinka mielenosoittajat valtasivat energiaministeriön poliisien seuratessa voimattomina.

– He hallitsivat Libanonia 30 vuotta, nyt Libanon on meidän, sanoi yksi mielenosoittajista.

Osa mielenosoittajista on heittänyt poliisia kivillä, mihin poliisi on vastannut kyynelkaasulla. Osa mielenosoittajista yritti myös aiemmin pyrkiä kohti parlamenttitaloa.

Kahdeksan aikaan illalla punainen risti kertoi vieneensä 55 ihmistä sairaalaan ja 117 saaneen hoitoa paikan päällä.

Libanonin pääministeri Hassan Diab sanoi lauantaina tv-haastattelussa aikovansa ehdottaa parlamenttivaalien aikaistamista maan ahdingon selvittämiseksi.

Diabin mukaan maan rakenteellisesta kriisistä ei päästä ilman aikaistettuja vaaleja. Pääministeri aikoo ehdottaa asiaa hallitukselle maanantaina.

"Hallitukseni murhasi kansani"

Tiistaina räjähtänyt ammoniumnitraattilasti makasi kaupungin satamassa vuosien ajan huolimatta useista viranomaisten pyynnöistä siirtää se. Räjähdyksen myötä libanonilaisten turhautuminen hallitukseensa on nyt kiehumassa yli. Mielenosoittajat syyttävät tiistain massiivisesta räjähdyksestä hallituksen laiminlyöntejä.

Mielenosoitukseen osallistunut 25-vuotias Jad valitti hallinnon puutteellisesta kriisinhoidosta.

– Kaikki on rikki, meidän on pitänyt kunnostaa katuja kolme päivää, eikä hallituksen läsnäoloa näy lainkaan, hän sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Mielenosoitukset alkoivat maassa jo viime lokakuussa, mutta koronaviruspandemia ja taloudellinen kriisi taltuttivat protestiliikehdinnän muutamaa kuukautta myöhemmin.

– Ihmiset haluavat kostoa, sanoi 35-vuotias mielenosoittaja Najib Farah AFP:lle.

– Nyt on olemassa mahdollisuus todelliselle muutokselle. Tämä ei ole niin kuin ne muut mielenosoitukset.

Myös 46-vuotias Medea Azoury purki turhautumistaan.

– Emme kestä enää: meitä pidetään panttivankeina, emme voi lähteä maasta, emme voi nostaa rahaa pankista, ja ihmiset kuolevat nälkään, Azoury sanoi AFP:lle.

– Tämä on vallankumouksen suuri paluu. Se on joko me tai he.

Mielenosoittajilla oli lauantaina mukanaan räjähdyksen uhrien kuvia ja banderolli, jossa luki kuolleiden nimet. Iskulauseissa huudettiin kostoa hallitukselle.

Osalla mielenosoittajista oli mukanaan hirttoköysiä.

"Hallitukseni murhasi kansani", luki eräässä kyltissä. "Olitte korruptoituneita, nyt olette rikollisia", luki toisessa.

Erään mielenosoittajan kyltissä oli kuva johtavista poliitikoista ja suora vaatimus: "Teloittakaa heidät".

Räjähdyksessä jo lähes 160 kuollutta

Lauantai-iltaan mennessä räjähdyksessä kuolleiden määrä oli noussut 158:aan. Loukkaantuneita arvioidaan olevan 6 000, joista osan on kerrottu olevan kriittisessä tilassa. Kateissa on edelleen ainakin 21 ihmistä.

Alankomaat kertoi lauantaina maan suurlähettilään vaimon olevan kuolonuhrien joukossa.

Syyrian lähetystön mukaan räjähdyksessä kuoli yli 40 syyrialaista. Lähetystö ei tarkentanut, sisältyvätkö syyrialaiset uhrit Libanonin viranomaisten kertomaan lukuun. AFP:n kirjeenvaihtajien mukaan osa kuolleista syyrialaisista oli satamassa olleiden rahtilaivojen miehistöä.

Libanonissa arvioidaan olevaan 1–1,5 miljoonaa syyrialaista, jotka ovat paenneet sisällissotaa naapurimaahan.

Paikalliset viranomaiset ovat arvioineet, että räjähdys jätti kodittomaksi ainakin 300 000 ihmistä. YK:n arvion mukaan 100 000 heistä on lapsia. Aineellisia vahinkoja tuli useiden miljardien dollarien edestä.

Ammoniumnitraatti oli matkalla Mosambikiin

Räjähteitä valmistava mosambikilaisyhtiö on vahvistanut, että Beirutissa räjähtänyt ammoniumnitraatti oli sen tilaamaa. Fabrica de Explosivos Mocambiquen (FEM) edustaja kertoi uutiskanava CNN:lle, että ammoniumnitraattia oli tarkoitus käyttää räjähteiden valmistukseen. Räjähteiden oli määrä mennä kaivosyhtiöiden käyttöön Mosambikissa.

Ammoniumnitraattilasti ei kuitenkaan ikinä päätynyt Mosambikiin, vaan jäi Beirutiin, jonka satamassa sitä pidettiin varastossa yli kuuden vuoden ajan, kunnes se lopulta räjähti tuhoisasti aiemmin tällä viikolla.

Yhtiön edustajan mukaan kyseessä oli kyseisen kemikaalin osalta ainoa FEM:n tilaama lähetys, joka ei koskaan saapunut perille. Hän kommentoi asiaa uutiskanavalle nimettömänä.

– Tämä ei ole yleistä. Tämä ei todellakaan ole yleistä, yhtiön edustaja kertoi ja painotti, että kyse on kuitenkin kokonaisesta aluksesta.

– Ei ole kyse siitä, että jotain olisi hukkunut postissa, kyse on isosta määrästä, hän jatkoi.

CNN:lle puhunut ihminen on ollut FEM:n leivissä vuodesta 2008. Hänen mukaansa tuona aikana ei ole ollut muita tapauksia, joissa ammoniumnitraattilähetys olisi kadonnut.

Mosambikin viranomaiset olivat torstai-iltana kieltäneet tietävänsä mitään ammoniumnitraattia kuljettaneesta laivasta. Viranomaisten mukaan lastin lopullinen kohde ei ollut Mosambik vaan Zimbabwe tai Sambia.

FEM:n edustaja kertoi CNN:lle, että aluksen miehistöä edustavien asianajajien mukaan Beirutiin päätynyt 2 750 tonnin lasti on ollut pieni verrattuna muihin ammoniumnitraatin kaupallisiin toimituksiin.

– Tuo määrä – se on vähemmän kuin mitä me käytämme kuukauden kulutuksessa, hän kertoi.

– Maailmalla on joitain maita, joissa vuosittainen kulutus on yli miljoona tonnia.

FEM oli toiminut ulkopuolisen välittäjän kanssa ammoniumnitraatin saamiseksi Georgiasta Mosambikiin. Edustajan mukaan välikätenä toiminut kauppayhtiö kertoi FEM:lle muutama kuukausi lähetyksen matkaan lähtemisen jälkeen, että aluksen kanssa on ongelma, eikä tilausta toimiteta.

Yhtiön edustajan mukaan FEM oli ollut valmis maksamaan merkittävän summan alkuperäisestä toimituksesta, mutta maksua ei ikinä tehty.

Yhtiö oli tietoinen siitä, että alus oli jäänyt Beirutiin ja siitä, että libanonilaiset viranomaiset olivat sen sittemmin takavarikoineet. CNN:lle puhunut yhtiön edustaja kuitenkin vakuutti, ettei asia ollut mitenkään heidän hallinnassaan.

Hänen mukaansa yhtiö sai tietää osuudestaan tapahtumissa vasta uutisten myötä keskiviikkona, kun kemikaalin kerrottiin olleen aikoinaan matkalla Mosambikiin.

– Kun se tapahtui, tiesimme, että se oli luultavasti meille, hän sanoi.

Georgiasta lähtenyt lasti jäi jumiin Beirutiin

Beirutin räjähdyksen aiheuttanut ammoniumnitraattilasti jäi satamaan, koska ainetta rahdanneen aluksen miehistölle ei maksettu palkkoja eikä varustamolla ollut varaa edes satamamaksuihin, kertoi alusta aikanaan kipparoinut venäläinen merikapteeni aiemmin viikolla tiedotusvälineille.

Kapteeni Boris Prokoshevin mukaan hänen komennossaan purjehtinut Rhosus-alus lähti vuonna 2013 Batumin satamasta Georgiasta kohti Mosambikia lastinaan 2 750 tonnia ammoniumnitraattia, jota yleisimmin käytetään lannoitteena. Ammoniumnitraattia voidaan kuitenkin käyttää myös räjähdysaineiden valmistamiseen.

Prokoshevin mukaan aluksen omisti Kyproksella asuvan venäläisen liikemiehen Igor Gretshuskinin varustamo Teto Shipping .

Kapteeni kertoi, yhtiön ilmoittaneen kuukausia laivassa olon jälkeen, että Rhosusin on poikettava Beirutin satamaan hakemaan lisää rahtia kulujen kattamiseen. Aluksen matka tyssäsi kuitenkin täysin Beirutissa, sillä rahaa satamamaksuihin ei ollut. Miehistö sai tarpeekseen orjatyöstä ja jätti laivan.

Prokoshev on kommentoinut Rhosuksen edesottamuksia Eho Moskvi -radioaseman haastattelussa.

Rhosus jäi satamaan, missä sen lasti siirrettiin lopulta aluksesta satamavarastoon. Muun muassa tulliviranomaiset yrittivät toistuvasti vuosien mittaan saada lastina ollutta ammoniumnitraattia pois satamasta, mutta ketään ei kiinnostanut.

Maailman johtajat keskustelevat hätäavusta sunnuntaina

Maailman johtajien on määrä järjestää sunnuntaina puhelintapaaminen, jossa käsitellään Libanoniin lähetettävän avun organisointia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi perjantaina paikallista aikaa osallistuvansa puhelinkokoukseen, jonka järjestää Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Kokoukseen ovat osallistumassa paitsi Trump, Macron ja Libanonin johtajat, myös johtajia ympäri maailmaa, Trump kertoi Twitterissä.

– Kaikki haluavat auttaa, hän julisti.

Trump oli myös keskustellut puhelimessa Libanonin presidentin Michel Aounin kanssa. Trump sanoi Twitterissä kertoneensa Aounille, että Libanoniin on matkalla kolme suurta lentokonetta, jotka ovat täynnä terveydenhuollon tarvikkeita, ruokaa ja vettä. Lisäksi paikan päälle on matkalla muun muassa lääkäreitä ja hoitajia.