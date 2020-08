Beirutin räjähdysten uhrimäärä nousi jo yli sadan, yksi suomalainen loukkaantui lievästi – video näyttää valtavan tuhovoiman

Yli sata ihmistä on saanut surmansa ja liki 4 000 loukkaantunut kahdessa valtavassa räjähdyksessä Beirutin satamassa Libanonissa. Uhriluku saattaa nousta vielä huomattavasti, sillä pelastus- ja raivaustyöt olivat edelleen käynnissä varhain keskiviikkona.

Suomen ulkoministeriön mukaan yksi suomalainen loukkaantui lievästi räjähdyksissä. Ministeriö on tavoittanut yhteensä 18 suomalaista. Yksikään tavoitetuista ei ole kertonut tarvitsevansa apua. Tavoitetuista kahdeksan on maassa ja kymmenen ei.

Suomen edustuston kansliatilat vaurioituivat räjähdyksessä täysin. Edustustossa ei ollut ketään sisällä onnettomuuden tapahtuessa.

Yhteensä 40 suomalaista on tehnyt Libanoniin matkustusilmoituksen, näistä 12 on eritellyt olevansa Beirutissa.

Muun muassa BBC on julkaissut videomateriaalia räjähdyksestä. Voit katsoa videon alta tai tästä linkistä.

Video shows large explosion in Beirut, Lebanon - which has caused widespread damage and injured hundreds of people, Lebanese Red Cross sayshttps://t.co/WHTlKXMmUb pic.twitter.com/UNdwucjQx2