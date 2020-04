Belgia perustelee korkeita koronalukujaan täydellisellä avoimuudella

Belgian hallitus sanoo, että osasyy maan synkkiin koronaviruslukemiin on sen valitsema täydellisen avoimuuden linja lukujen raportoinnissa.

Yli 11,5 miljoonan asukkaan Belgiassa on kuollut koronavirukseen yli 4 800 ihmistä. Miljoonaa asukasta kohden kuolemia on 419, mikä on EU-maiden korkein luku.

Belgian pääministerin Sophie Wilmesin mukaan maan viranomaiset ovat laskeneet koronaviruksen aiheuttamiksi myös vanhainkodeissa tapahtuneet kuolemat, joissa epäillään yhteyttä koronavirukseen. Useimmat maat laskevat koronakuolemiksi vain sellaiset, joissa viruksen osallisuus on todennettu testillä.