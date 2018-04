Bellingcat pitää varmana, että Doumaan tehtiin kaasuisku – kaasusäiliön pudotti Syyrian armeijan tukikohdatsa lähtenyt helikopteri

Avoimista lähteistä tietonsa hankkiva Bellingcat-ryhmä on tutkimuksissaan vahvistanut, että Douman kaupunkiin Syyrian Itä-Ghoutassa tehtiin viime viikolla kaasuisku, jossa käytettiin klooria tai jotain sen johdannaista. Kloorisäiliön pudotti todennäköisesti Syyrian asevoimien taisteluhelikopteri, joka oli lähtenyt liikkeelle Dumayrin lentotukikohdasta.

Järjestön mukaan sen tutkimat lähteet vahvistavat, että samanlainen kaasusäiliö, jota on käytetty edellisissä ilmasta tehdyissä kloori-iskussa, nähtiin iskun kohteena olleen rakennuksen katolla. Rakennuksesta löytyi suuri joukko uhreja.

Lentokoneiden liikkeitä seuraavat tarkkailijat näkivät Mi-8 Hip -tyyppisten helikopterien suuntaavan lounaaseen kohti Doumaa puolisen tuntia ennen hyökkäystä. Douman yläpuolella nähtiin niin ikään kiertelemässä kaksi Hip-helikopteria hieman hyökkäyksen jälkeen.

Syyrian hallinto on aikaisemminkin käyttänyt juuri tämäntyyppisiä helikoptereita, kun se on tehnyt kloori-iskuja opposition hallussa oleviin kohteisiin. Lisäksi kuvat Douman iskujen kaasusäiliöistä näyttävät, että säiliöt olivat samanlaisilta kuin esimerkiksi taannoin Aleppon kaasuiskuissa käytetyt.

Bellingcat ei pidä todennäköisenä, että iskussa olisi käytetty sariinia, kuten joissakin lähteissä on väitetty. Sariini on nestemäistä, joten painepullo olisi epätodennäköinen tapa sen pudottamiseen. Sen sijaan järjestö pitää mahdollisena, että iskussa on käytetty jotain muuta ainetta kuin klooria, vaikka pitääkin sitä todennäköisimpänä vaihtoehtona.

Isku tappoi Bellingcatin mukaan ainakin 34 ihmistä.

Bellingcat koostuu vapaaehtoisista kansalaisjournalisteista. Ryhmän on perustanut brittiläinen kansalaisjournalisti Eliot Higgins.

