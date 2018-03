Berlusconin koalitio saamassa eniten paikkoja Italian parlamenttiin, puheet uusista vaaleista alkoivat heti

Italian parlamenttivaaleissa mikään ryhmittymä ei näytä saavan ehdotonta enemmistöä. Se voi tietää vaikeuksia hallituksen muodostamisessa.

Ennusteiden mukaan eniten paikkoja parlamenttiin on saamassa ex-pääministeri Silvio Berlusconin johtama keskustaoikeistolainen koalitio. Italian yleisradioyhtiön mukaan se olisi saamassa 225–265 paikkaa. Toiseksi eniten paikkoja on ennusteen mukaan saamassa populistinen Viiden tähden liike, joka saisi 195–235 paikkaa.

Keskustavasemmistolainen koalitio olisi saamassa 115–155 paikkaa ja LEU 12–20 paikkaa.

Vaalitulos on juhlaa populisteille, sillä esimerkiksi Guardianin mukaan yli 50 prosenttia äänestäjistä on äänestänyt populistipuoluetta. Hallitsevalle keskustavasemmistolaiselle Demokraattiselle puolueelle vaalien tulos ei ollut toivottu. Demokraattinen puolue onkin myöntänyt saaneensa selvän tappion Italian parlamenttivaaleissa.

Nykyisen hallituksen ministeri Michele Martina sanoi toimittajille, että odotukset vaalituloksesta olivat paljon korkeammalla.

Kyse on kuitenkin vasta ennusteista, ja lopullisia tuloksia voidaan joutua odottamaan vielä tunteja.

Keskustaoikeistolainen liittouma yksimielinen maahanmuutosta

Keskustaoikeistolaiseen koalitioon kuuluu Berlusconin Forza Italia -puolue sekä äärioikeistolaisten Matteo Salvinin johtaman Pohjoisen liiton ja Giorgia Melonin luotsaaman Italian veljet -puolue. Liittouma on yksimielinen maahanmuutosta: se lupaa pysäyttää turvapaikanhakijoiden saapumisen meritse Italiaan ja käännyttää satojatuhansia maahan jo saapuneita. Sen sijaan muun muassa verouudistuksista ja suhteesta Euroopan unioniin puolueet eivät ole löytäneet yhtenäistä säveltä.

Vaikka keskustaoikeistolainen koalitio voittaisi vaalit, Berlusconi ei voi nousta pääministeriksi, sillä rikostuomio estää häntä hoitamasta poliittista virkaa. Berlusconi on nimennyt omaksi pääministeriehdokkaakseen Euroopan parlamentin nykyisen puhemiehen Antonio Tajanin, joka on kertonut olevansa käytettävissä.

Viiden tähden liike on ex-koomikon perustama

Viiden tähden liike on puolestaan populistinen protestiliike, joka on ilmoittanut, ettei se suostu samaan hallitukseen minkään muun ryhmittymän kanssa. Ex-koomikko Beppe Grillon vuonna 2009 perustaman liikkeen polttoaineena on italialaisten pettymys ja suuttumus perinteisiä puolueita kohtaan. Liikkeen johtaja Luigi Di Maio on viime aikoina pehmentänyt liikkeen EU-kantoja ja luopunut muun muassa ajatuksista järjestää kansanäänestys Italian luopumisesta yhteisvaluutta eurosta.

Liike ajaa muun muassa perustuloa, joka on suosittu ajatus etenkin työttömyydestä ja silpputöistä kärsivien nuorten keskuudessa. Maahanmuuttokysymyksen liike ratkoisi kahdenvälisillä sopimuksilla laittomasti maahan pyrkivien siirtolaisten kotimaiden kanssa.

Keskustavasemmistolainen koalitio haluaa veroleikkauksia ja minimipalkat

Keskustavasemmistolainen koalitio on korostanut vaaleissa erityisesti talousasioita. Koalitio esittää muun muassa veroleikkauksia yrityksille, perheille ja köyhimmille italialaisille. Lisäksi se haluaa säätää minimipalkat ja lupailee investointeja infrastruktuuriin ja koulutukseen.

Euroopan unioniin koalitio suhtautuu myönteisesti ja tahtoo lisätä Euroopan integraatiota. Turvapaikanhakijat se haluaa jakaa EU-maiden kesken.

Keskustavasemmistolaiseen koalitioon kuuluu entisen pääministerin Matteo Renzin luotsaama Demokraattinen puolue. Koalitioon kuuluu myös esimerkiksi Eurooppa-myönteinen Più Europa.

Edessä voi olla jopa uudet vaalit

On mahdollista, että Italia joutuu olemaan vaalien jälkeen pitkään ilman hallitusta Saksan tapaan. Asiantuntija-arvioiden mukaan voi käydä myös niin, että kasaan saadaan vain väliaikainen hallitus ja edessä ovat uudet vaalit.

Epävarmuutta tuloksesta lisää ensimmäistä kertaa käytössä oleva uusi vaalitapa, joka on sekoitus suhteellista ja enemmistövaalia. Uusi laki on rohkaissut puolueita muodostamaan vaaliliittoja.

Parlamenttivaaleja ovat varjostaneet erityisesti maahanmuuttoon ja huonoon taloustilanteeseen liittyvät pelot. Vaalien pääteemoiksi muodostuivat maahanmuutto sekä korkea nuorisotyöttömyys.