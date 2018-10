Bhutanin hiilijalanjälki on negatiivinen – Vaatimattomasti elävä Himalajan pikkuvaltio keskittyy muiden maiden hiilidioksidipäästöjen nieleskelyyn

Maailmassa on ainakin yksi valtio, jonka hiilijalanjälki on negatiivinen. Bhutanin hiilinielut imuroivat ilmakehän hiilidioksidipäästöjä jopa kolme kertaa enemmän kuin mitä maa niitä itse tuottaa.

Bhutan on saanut paljon hehkutusta kansainvälisissä viestimissä ja osittain ihan ansiosta. Se ei ole metsien peittämä maa sattumalta, vaan tiukkojen suojelupäätösten seurauksena, joita on tehty jo vuosikymmenten ajan.

Esimerkiksi puutavaran vienti ulkomaille kiellettiin täysin jo vuonna 1999. Lisäksi maa on kirjannut perustuslakiinsa asti, että metsämaan pitää kattaa ajasta ikuisuuteen vähintään 60 prosenttia maan pinta-alasta, kertoo uutiskanava CNN. Tällä hetkellä metsien osuus on 72 prosenttia.

Bhutanissa on myös nähty, ettei suojelua voida toteuttaa pelkästään kieltojen ja pakkojen kautta. Maa esimerkiksi tarjoaa köyhälle maaseutuväestölleen tietyn määrän ilmaista sähköä, jotta nämä eivät rosvoaisi metsiä polttopuikseen, niin kuin monissa muissa kehitysmaissa on käynyt.

Sähkön ilmaisjakelu taas on mahdollista siksi, että Bhutanissa on tehty isoja panostuksia vesivoimaan. Täysin teollistumisbuumin ulkopuolelle jättäytynyt agraarivaltio on muuttunut viime vuosina merkittäväksi sähkön nettoviejäksi.

Bhutanin vesisähkön pitäisi pienentää alueen maiden hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2025 mennessä jo noin 22,4 miljoonalla tonnilla. Se vastaa reilua kolmasosaa Suomen vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä.

Kasvunvaraa on vielä lisääkin, sillä maan tämänhetkinen sähkön kokonaistuotanto kattaa vasta noin 5,5 prosenttia siitä potentiaalista, mitä Bhutanin joissa olisi.

Bhutanin mallin kopioiminen muihin kehitysmaihin ei ole tietenkään mahdollista. Esimerkiksi sähköntuotanto perustuu täysin maan poikkeukselliseen sijaintiin Himalajan jyrkillä rinteillä. Samat rinteet ovat tarjonneet suojaa bhutanilaisille ja heidän metsilleen jo vuosisatojen ajan kahden suuren sivilisaation, Kiinan ja Intian puristuksessa.

Silti selvää on, että bhutanilaisten suhtautumisessa rahaan ja vaurastumiseen on jotain poikkeuksellista. CNN:n mukaan maa luopui jo 46 vuotta sitten bruttokansantuotteen käsitteestä ja siirtyi sen sijaan "bruttokansanonnellisuuden" mittaamiseen, missä keskeisessä osassa on nimenomaan ympäröivän luonnon suojeleminen ja ylläpitäminen.

Bhutanin puilla olisi kyllä ollut kysyntää. Esimerkiksi alueen toinen metsämaa Myanmar joutui sotilasjuntan valtakaudella ennennäkemättömien hakkuiden kohteeksi. Tavaraa virtasi erityisesti Kiinaan.

Bhutanilaisia pikavoitot eivät kuitenkaan kiinnosta. Tämä näkyy myös suhtautumisessa turisteihin: Bhutaniin kyllä pääsee, mutta joka ikisestä maassaolopäivästä on maksettava huikea 250 dollarin ympäristövero.

Myös bhutanilaisten perhekäsityksessä on jotakin erityistä. Yleensä kehitysmaissa tehdään lapsia paljon – paitsi kulttuurisista syistä, myös siksi että lapset nähdään vanhuusvuosien taloudellisena turvana.

Köyhä Bhutan on kuitenkin nyt ensimmäisenä alueen maana kääntämässä väkilukunsa hallittuun laskuun, kirjoittaa Indian Express. Lehden mukaan Bhutanin kokonaishedelmällisyysluku on jo nyt 1,9, mikä tarkoittaa pitemmällä tähtäimellä väkiluvun vähenemistä. Viron kokoisessa maassa ei ole tälläkään hetkellä kuin 758 000 asukasta.