Biden ja Sanders arvostelivat Trumpin koronavirustoimia – "Meidän täytyy sulkea tämän presidentin suu"

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkuudesta kamppailevat Joe Biden ja Bernie Sanders kävivät sunnuntain televisioväittelyssä yksissä tuumin hyökkäykseen istuvaa presidenttiä vastaan. Kaksikko arvosteli presidentti Donald Trumpin vastausta koronaviruksen aiheuttamaan uhkaan ja syytti Trumpin levittävän harhaanjohtavaa tietoa.

– Meidän täytyy sulkea tämän presidentin suu, koska hän kaivaa maata lääkärien ja tieteentekijöiden alta, Sanders sanoi.

Varotoimet koronaviruksen varalta näkyivät myös väittelyn käytännön järjestelyissä. Ex-varapresidentti Biden ja senaattori Sanders seisoivat lavalla parin metrin päässä toisistaan, ja he väittelivät ilman yleisöä. Kaksikon kohtaaminen oli siirretty Washingtoniin, jotta he ja heidän tukijoukkonsa eivät matkustaisi osavaltiosta toiseen.

Arizona on yksi osavaltioista, joissa järjestetään tiistaina demokraattien esivaali. Arizonan lisäksi äänestetään Floridassa, Illinoisissa ja Ohiossa.

Senaattori Sandersin täytyy saada tiistain esivaaleissa aikaan tulosta, jos hän aikoo pitää unelmansa presidenttiehdokkuudesta elossa. Mielipidemittaukset tosin lupailevat menestystä kaikissa tiistain äänestysosavaltioissa Bidenille.

Erityisen vahvoilla Biden on Floridassa, jossa on jaossa suuri määrä puoluekokousedustajia. Kaikissa osavaltioissa on määrä äänestää viruksen jylläämisestä huolimatta.

Biden ponnahti ehdokkuuskisan johtoon sen jälkeen, kun hän voitti valtaosan niin sanottuna supertiistaina järjestetyistä esivaaleista.

Sanders murehti koronan aiheuttamaa talouskurimusta

Biden ja Sanders käyttivät väittelyn ensimmäiset kymmenen minuuttia sen selvittämiseen, miten koronaviruspandemiaan pitäisi vastata.

Biden sanoi, että viruksen kanssa ollaan sodassa

– Kutsuisin armeijan apuun. Nyt.

Biden vaati myös, että maassa täytyy lisätä huomattavasti tehohoitopaikkojen määrää.

Sanders peräänkuulutti virustestien määrän rajua lisäämistä. Hän korosti myös yhdysvaltalaisten turvaverkkojen laajentamista, jotta kansalaiset eivät joudu entistä pahempaan talouskurimukseen koronaviruksen vuoksi.

Sanders pohti tilannetta työväenluokkaan kuuluvan vanhemman näkökuomasta.

– Mitä tapahtuu, jos sairastun? Hoito maksaa tuhansia dollareita. Kuka ruokkii lapseni?

Biden lupasi valita varapresidenttiehdokkaakseen naisen

Biden sanoi väittelyssä, että jos hänet valitaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi, hän valitsee varapresidenttiehdokkaakseen naisen.

– Jos minusta tulee presidentti, hallintoni näyttää samalta kuin tämä maa. Lupaan, että nimitän naisen varapresidentiksi, Biden vakuutti.

Hän ei toistaiseksi nimennyt ketään, mutta totesi, että on naisia, jotka ovat päteviä aloittamaan varapresidentin tehtävässä vaikka saman tien. Biden itse toimi Barack Obaman varapresidenttinä.

Myös Sanders sanoi valitsevansa rinnalleen naisehdokkaan "kaikella todennäköisyydellä", kun häneltä väittelyssä asiaa tivattiin.

– Minulle kyse ei ole vain siitä, että nimitän naisen. Kyse on siitä, että nainen on etevä, ja heitähän meillä riittää.