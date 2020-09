Biden tapasi selkään ammutun miehen perhettä, joka ei halunnut tavata Trumpia

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden tapasi torstaina poliisin selkään ampuman mustan miehen, Jacob Blaken, omaisia.

Biden keskusteli yhdessä vaimonsa Jillin kanssa Milwaukeen lentokentällä muun muassa Blaken isän ja kolmen sisaruksen kanssa. Blaken äiti osallistui keskusteluun puhelimitse.

Tapaamisen jälkeen Bidenin oli määrä jatkaa matkaansa Kenoshaan, missä presidenttiehdokkaan oli tarkoitus osallistua paikallisen yhteisön kokoukseen.

Ennen lähtöään Kenoshaan Biden sanoi menevänsä kaupunkiin, koska häntä on toistuvasti pyydetty sinne ja koska hän haluaa yhdistää ihmiset.

– Tahdomme eheytyä, ja meidän pitää eheytyä. Meidän on selvitettävä asiat, tuotava ihmiset yhteen, Biden sanoi lähtiessään kohti kaupunkia.

Biden toivoi käyntinsä toimivan katalysaattorina, joka saisi ihmiset jälleen luottamaan toisiinsa.

Kenoshassa on ollut osin väkivaltaisiksi mellakoiksi kääntyneitä protesteja sen jälkeen kun poliisi ampui reilu viikko sitten Jacob Blakea selkään. Blake jäi eloon, mutta on halvaantunut.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kävi tällä viikolla Kenoshassa, vaikka halvaantuneen miehen setä Justin Blake kertoi jo etukäteen, ettei perheellä ole erityistä halua olla tekemissä Trumpin kanssa.

Trump kutsui kaupungin protesteja maan sisäiseksi terrorismiksi eikä lopulta tavannut perhettä.

Biden ei ole kaikille tervetullut

Kaikki eivät kuitenkaan halunneet Bideniäkään Kenoshaan. NAACP-kansalaisoikeusjärjestön aluejohtaja Anthony Davis sanoi vastustavansa Bidenin vierailua, kuten oli vastustanut Trumpinkin käyntiä.

– Olen sanonut, että he ovat tervetulleita Kenoshaan minä tahansa muuna aikana. Mutta nyt tilanne täällä on hauras. Ja meidän on yhteisönä nyt pantava energiamme parantumiseen ja yksityiskohtaiseen keskusteluun toistemme kanssa tavalla, joka on mahdollista vain täällä asuville, Davis perusteli uutiskanava CNN:n mukaan.

Black Lives Matter -protestit ovat jatkuneet Yhdysvalloissa lähes koko kesän sen jälkeen, kun musta mies George Floyd kuoli poliisin pidätystilanteessa. Valkoinen poliisi painoi häntä polvella niskasta liki yhdeksän minuutin ajan.