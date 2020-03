Biden vahvoilla demokraattien esivaalipuserruksessa – miljardööri Bloomberg heitti pyyhkeen kehään ja asettuu ex-varapresidentin taakse

Yhdysvaltain entinen varapresidentti Joe Biden teki demokraattipuolueen esivaalien tärkeimpänä päivänä melkoisen tempun voittamalla ainakin yhdeksässä kaikkiaan 14 osavaltiosta. Vielä hetki sitten poliittiseksi ruumiiksi epäilty Biden nousi kertaheitolla kärkipaikalle kisassa presidenttiehdokkuudesta, eikä se harmita vain oman puolueen kilpakumppaneita.

Väitöskirjatutkija Jani Kokon mukaan presidentti Donald Trumpin kannalta Biden olisi ensi syksynä selvästi vaarallisempi vastaehdokas kuin vähemmän kansanläheisempi ja sosialistiksi julistautunut Bernie Sanders.

– Sandersissa on enemmän kulmia, joihin Trump voi tarttua ja tehdä lyhyitä iskeviä laukauksia, Kokko Jyväskylä yliopistosta kuvailee.

Bidenilla on etunaan Sandersia laajemmin myös maaseudulle ja pikkukaupunkeihin ulottuva kannatuspohja sekä vankka tuki afroamerikkalaisilta. Lisäksi hän voi saada helpommin taakseen Trumpiin kyllästyneitä maltillisia republikaaneja.

– Jos katsoo niitä kolmea ruostevyöhykkeen osavaltiota, jotka menivät viime vaaleissa pienellä marginaalilla Trumpille, niin erityisesti Bidenilla on kykyä puhutella heitä, jotka silloin siirtyivät äänestämään republikaaneja ja houkutella heitä tulemaan takaisin, Kokko sanoo.

"Mielipidemittaukset jälleen pielessä"

Sandersia keskustalaisempi Biden onnistui voittamaan tiistain esivaalit useassa osavaltiossa, joissa hän ei etukäteen ollut ennakkosuosikki.

– Tätä on yhdysvaltalaisessa mediassa tulkittu poliittisen historian suurimmaksi yllätykseksi. Se, että Biden sai noin monta yllättävää osavaltiota, kertoo ennen kaikkea, että mielipidemittaukset menivät taas kerran täysin pieleen, arvioi Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopistosta.

Biden veti pidemmän korren muun muassa tärkeässä Texasissa, joskin vieläkin suuremmassa Kaliforniassa hän näytti jäävän selvästi Sandersin taakse ääntenlaskun yhä jatkuessa keskiviikkona. Tämä ei haitannut Los Angelesissa kannattajilleen puhunutta Bidenia.

– Olemme vahvasti elossa. Ei tätä turhaan kutsuta supertiistaiksi, hän iloitsi.

Odotettua heikommin menestynyt Sanders sen sijaan kuulosti jo aavistuksen happamalta.

– Me haastamme valtaapitävät. Ei Trumpia voida lyödä samalla vanhalla politiikalla, Sanders varoitteli.

Miljardööri Bloomberg floppasi ja iski hanskat tiskiin

Supertiistain selvä häviäjä oli senaattori Elizabeth Warren, joka jäi nolosti kolmanneksi jopa kotiosavaltiossaan Massachusettsissa. Paljon paremmin ei mennyt miljardööri Michael Bloombergillä. Satojen miljoonien dollareiden panostus riitti voittoon Amerikan Samoalla, mutta siitä irtosi vain kuusi puoluekokousedustajaa.

Bloomberg vetikin huonosta tuloksestaan johtopäätöksen ja ilmoitti lopettavansa kampanjoinnin ja asettuvansa Bidenin taakse.

Esivaaliruljanssi jatkuu ensi tiistaina, jolloin äänestetään muun muassa Michiganissa ja Missourissa. Florida ja Ohio ovat vuorossa kahden viikon kuluttua. Tutkija Kokon mukaan ainakin nämä maaliskuun esivaalit pitää katsoa ennen kuin Trumpin haastajan nimeä uskaltaa julistaa.

– Sandersilla on niin vahva kannattajakunta, että he haluavat katsoa pelin loppuun asti. Biden taas on jo kolmatta kertaa pyrkimässä presidentiksi eikä hänkään tule jättämään peliä kesken – varsinkaan tässä tilanteessa, kun hän on selkeästi maltillisten kärkiehdokas, Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Kokko ennustaa.