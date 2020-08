Biden valitsi varapresidenttiehdokkaakseen senaattori Kamala Harrisin – suurella puolueella on ensimmäistä kertaa ehdokkaana musta nainen

Yhdysvalloissa demokraattien tuleva presidenttiehdokas Joe Biden on valinnut varapresidenttiehdokkaakseen senaattori Kamala Harrisin, kertovat useat mediat. Biden kertoi valinnastaan Twitterissä.

Biden oli jo aiemmin kertonut valitsevansa tehtävään naisen. Uutiskanava CNN:n mukaan Harris, 55, on ensimmäinen musta nainen, joka on ehdolla suuren puolueen varapresidentiksi. Washington Postin mukaan Harris on myös ensimmäinen aasialais-yhdysvaltalainen varapresidenttiehdokas.

Biden on tarkoitus valita virallisesti demokraattien presidenttiehdokkaaksi Milwaukeessa 17. elokuuta järjestettävässä puoluekokouksessa.

Sukupuoli ja ihonväri altistavat arvostelulle

CNN:n vanhempi politiikantoimittaja Nia-Malika Henderson arvioi, että Harrisia tullaan todennäköisesti pitämään silmällä huomattavasti tiukemmin kuin mihin valkoisten miesehdokkaiden kohdalla on totuttu.

Hendersonin mukaan valintaprosessin aikana Harrisista on jo esitetty väitteitä, joita vallassa olevat naiset usein kohtaavat. Harrisia on kuvailtu esimerkiksi liian kunnianhimoiseksi.

Henderson sanoo, että sukupuolen lisäksi Harrisin altistaa lisäkommenteille se, että tämä ei ole vakoinen.

– Hän on tuonut esiin epäreilut tavat, joilla naisia kohdellaan, ja tässä tapauksessa on ilmiselvää, että ei-valkoisen nainen kohtaa kaksinkertaisesti arvostelua rotunsa ja sukupuolensa takia, Henderson sanoi.

Jättäytyi presidenttiehdokaskisasta alkuvaiheilla

Kalifornialainen Harris pyrki myös demokraattien presidenttiehdokkaaksi, mutta lopetti kampanjansa joulukuussa. BBC kirjoittaa, että kampanjassaan Harris yritti tasapainotella demokraattipuolueen edistysmielisten ja maltillisempien siipien välillä. Hän ei kuitenkaan saanut presidenttikisan merkittävää kannatusta kummassakaan leiristä.

Maaliskuussa Harris asettui tukemaan Bidenia puolueen presidenttiehdokkaaksi.

Sen jälkeen kun Biden ilmoitti, että Harrisista tulee varapresidenttiehdokas, Harris tviittasi ehdokkuuden olevan kunnia.

– Joe Biden voi yhdistää amerikkalaiset, koska hän on käyttänyt elämänsä taisteluun meidän puolestamme. Ja presidenttinä hän rakentaa Amerikan, joka noudattaa meidän ihanteitamme.

Bidenin ja Harrisin on määrä pitää lehdistötilaisuus keskiviikkona paikallista aikaa.