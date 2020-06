Bidenin presidenttiehdokkuus varmistumassa

Yhdysvalloissa Joe Biden sanoo varmistaneensa demokraattien presidenttiehdokkuuden itselleen.

– Olemme tänään varmistaneet 1 991 valitsijamiestä, jotka tarvitaan demokraattien ehdokkuuden voittamiseen, Biden, 77, tviittasi.

Raja on ylittynyt tiistaina pidetyissä demokraattien esivaaleissa, joiden ääntenlaskenta jatkui edelleen perjantaina.

Bidenin ilmoitus ei tullut yllätyksenä, sillä hänen ehdokkuuttaan on pidetty varmana sen jälkeen, kun senaattori Bernie Sanders luopui huhtikuussa kilvasta. Sanders on myös antanut virallisesti tukensa Bidenille.

– Tarvitsemme sinua Valkoiseen taloon. Teen kaiken voitavani, että se tapahtuu, Sanders sanoi huhtikuussa CNN:n mukaan.

Seuraavaksi Bidenin odotetaan kertovan, kenet hän valitsee työparikseen kamppailussa Yhdysvaltain presidentin paikasta. Hän on sanonut, että haluaa tehtävään naisen. Yhtenä vahvana ehdokkaana on mainittu senaattori Kamala Harris, 55, jonka sukujuuret ovat muun muassa Jamaikalla. Hän olisi ensimmäinen afroamerikkalaista taustaa omaava nainen varapresidenttiehdokkaana.

Biden johtaa kyselyissä Trumpia

Biden toimi varapresidenttinä koko Barack Obaman kahdeksan vuotta kestäneen presidenttiajan.

Biden on luvannut taistella järjestelmään pesiytynyttä rasismia vastaan, jos tulee valituksi Valkoiseen Taloon.

Hän pyrkii muutoinkin esiintymään kansakuntaa yhdistävänä voimana.

– Tämä on vaikeaa aikaa Amerikan historiassa. Ja Donald Trumpin vihainen, hajottava politiikka ei ole vastaus, Biden kirjoitti lausunnossaan, jonka oli liittänyt tviittiinsä valitsijamiesten varmistumisesta.

– Maa huutaa johtajuutta. Johtajuutta, joka voi yhdistää meidät.

Uutiskanava CNN:n mukaan Biden johtaa suosiossa presidentti Donald Trumpia kyselyissä. CNN on yhdistänyt viiden puolueettoman kyselyn tulokset, ja niiden perusteella 51 prosenttia rekisteröityneistä äänestäjistä kannattaa Bidenia, 41 prosenttia Trumpia.

Kolme kyselyistä on tehty sen jälkeen, kun George Floyd kuoli poliisin käsissä ja maassa alkoi suurten mielenosoitusten aalto. Yhdessä näistä kyselyistä reilu puolet vastaajista ilmoitti luottavansa jonkin verran tai suuresti Bidenin kykyyn hoitaa rotujen suhteita. Trumpin osalta vastaava luku on 40 prosenttia.

Bidenin kampanjaa on toisaalta kevään mittaan syönyt kohu väitteistä, joiden mukaan hän on 1990-luvulla syyllistynyt seksuaaliseen ahdisteluun. Bidenia syyttävä nainen on halunnut, että Biden luopuisi presidenttiehdokkuuden tavoittelusta. Biden on kiistänyt syytökset.

Demokraattien ehdokas valitaan puoluekokouksessa. Se on tällä tietoa määrä pitää elokuussa, minne se siirrettiin heinäkuun puolivälistä koronavirusepidemian vuoksi.

Presidentinvaalit ovat marraskuussa.