Bidenin voitto käänsi demokraattikisan kelkkaa, mutta supertiistai voi kalibroida kompassin uudelleen

Yhdysvalloissa entisen varapresidentin Joe Bidenin jykevä voitto Etelä-Carolinan esivaalissa oli tarpeellinen vauhdittaja Bidenin presidenttiehdokkuuskampanjalle. Pitkäaikaiseen riemuun kampanjaväellä ei kuitenkaan ole varaa, sillä niin kutsuttu supertiistai häämöttää aivan nurkan takana.

Tiistaina esivaaleja järjestetään peräti 14 osavaltiossa. Lisäksi päivän aikana äänestävät Yhdysvalloille kuuluvalla Amerikan Samoalla ja ulkomailla asuvat demokraatit.

Esivaalissa äänestäjät valitsevat edustajat heinäkuun puoluekokoukseen, jossa demokraatit valitsevat presidenttiehdokkaansa. Tiistaina jaossa on noin kolmannes puoluekokousedustajista, joten kisa voi keikahtaa moneen suuntaan yhden vuorokauden aikana.

Merkittävimpiä osavaltioita tiistaina ovat Kalifornia, josta on jaossa eniten puoluekokousedustajia, sekä Texas, joka on edustajien määrässä mitattuna kolmanneksi suurin. Osavaltioiden joukossa on monenlaisia äänestäjiä, joten ehdokkailla on nyt tilaisuus osoittaa niin voimansa kuin heikkoutensa eri alueilla ja eri väestöryhmien keskuudessa.

Biden voi ottaa "kaiken irti" voitosta

Yhdysvaltalaismedioissa Bidenin menestys Etelä-Carolinassa nähtiin valtavan tärkeänä käännekohtana ex-varapresidentin presidenttiehdokkuustavoitteelle. Biden lähti kisaan ennakkosuosikkina, mutta ensimmäisissä esivaaleissa hän ei lunastanut odotuksia.

Washington Postin analyysissa Dan Balz muistuttaa, että Bidenin lauantaisen onnistumisen taustalla on useita tekijöitä. Yksi niistä on se, että Etelä-Carolina oli Bidenille suotuisaa aluetta osin siksi, että poikkeuksellisen suuri osuus äänestäjistä on afroamerikkalaisia. Biden oli kahdeksan vuotta Barack Obaman varapresidentti, minkä lisäksi hänellä on myös henkilökohtaisia kytköksiä Yhdysvaltojen afroamerikkalaisiin yhteisöihin.

Balz uskoo, että menestys toi uutta elämää ja itsevarmuutta Bidenin kampanjalle.

– (Bernie) Sanders on edelleen ennakkosuosikki, mutta kilpailun sävy on alkanut muuttua, ja Bidenillä on mahdollisuus ottaa siitä kaikki irti, Balz arvioi.

CNN:n analyysissä Stephen Collinson kuvailee Bidenin voiton muokanneen ehdokkuuskilpailua. Hänen mukaansa Biden näyttäytyy nyt maltillisille demokraateille sopivimmalta ehdokkaalta Sandersia vastaan. Supertiistain suurimpia voittoja hän povaa kuitenkin Sandersille.

Monia tekijöitä vielä mukana

Kun tiistain äänet on laskettu ja tulos julki, joillakin ehdokaskisan osallistujilla voi olla edessään kipeä päätös joko jatkaa kilpailua tai jättäytyä pois. CNN arvioi, että viikonlopun tuloksen perusteella esimerkiksi Elizabeth Warrenilla, Pete Buttigiegilla ja Amy Klobucharilla ei ole enää realistisia mahdollisuuksia pärjätä. Siitä, miten heidän tukijansa käyttäytyvät oman ehdokkaansa vetäytymisen jälkeen, ei ole varmuutta: New York Times muistuttaa analyysissään, että äänestäjät eivät aina seuraa ideologisia linjoja.

Tiistain äänestyksessä kiinnostavaa on myös nähdä, miten New Yorkin entiselle pormestarille Michael Bloombergille käy. Hän ei ole ollut mukana aiemmissa esivaaleissa, mutta uutistoimisto AFP:n mukaan hän on ehtinyt käyttää kampanjansa mainostamiseen ennätykselliset 500 miljoonaa dollaria.