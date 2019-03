Boko Haramin johtaja syrjäytetty – uusi johto vanginnut Abu Musab al-Barnawin

Äärijärjestö Isisin alaisuudessa toimivan Boko Haram -järjestön johtaja on syrjäytetty. Länsi-Afrikassa toimivan järjestön johtoon on noussut radikaalimpi siipi, ja Abu Musab al-Barnawi on heidän vankinaan, asiaan perehtyneet lähteet kertovat uutistoimisto AFP:lle.

Barnawin luultiin välillä jo kuolleen, mutta äärijärjestöä vastaan taistelevien joukkojen komentajan mukaan hänet syrjäytettiin verettömässä vallankumouksessa ja vangittiin runsaat kaksi viikkoa sitten. Barnawin kohtaloksi koituivat erään lähteen mukaan yhteydet maltillisempiin jihadisteihin Malissa.

Toisen lähteen mukaan Boko Haramin uusi johto pelkäsi Barnawin kannattajien irtautuvan ryhmästä, jos Barnawi tapetaan. Boko Haramista irtosi ryhmittymä jo aiemmin, kun jopa Isisin johdon liian raakana pitämä Abubakar Shekau syrjäytettiin johdosta vuonna 2016.