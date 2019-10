Bolivian Morales ei suostu poliittiseen neuvotteluun vaaliselkkausten selvittämiseksi

Boliviassa presidentinvaalien voittajaksi vahvistettu istuva presidentti Evo Morales ei hae poliittista neuvottelua vaaleihin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

Bolivian vaalituomioistuin vahvisti eilen sosialistipresidentin uudelleenvalinnan. Hänen vastustajansa, keskustan ja oikeiston tukema ex-presidentti Carlos Mesa ei kuitenkaan hyväksy tulosta ja sanoo ääntenlaskentaa petokseksi. Hän sanoi, että "ei aio ottaa huomioon äänten laskennan päättymistä, koska tulos on petoksen seurausta ja rikkoo yleistä tahtoa".

Vasemmistolainen Morales puolestaan vastasi Mesalle raivokkaasti:

– Haluan sanoa sinulle: Täällä ei käydä poliittista neuvottelua. Täällä kunnioitetaan perustuslakia, kuten myös viime vaaleissa voittanutta puoluetta. Haluan Bolivian oikeiston tietävän tämän.

Epäselvyydet presidentinvaalien ääntenlaskennassa ovat aiheuttaneet Boliviassa väkivaltaisia protesteja, jotka ovat jatkuneet jo viikon.

"Me emme salaa mitään"

Viime viikonlopun vaalien ääntenlaskennassa Morales ja Mesa olivat aluksi tasoissa, kunnes presidentti pomppasi yllättäen vahvaan johtoon kesken ääntenlaskennan.

Morales sai virallisten tulosten mukaan äänistä hieman yli 47 prosenttia ja Mesa noin 36,5 prosenttia. Marginaalin olisi pitänyt olla alle kymmenen prosenttiyksikköä, jotta vaaleissa olisi järjestetty toinen kierros.

Mesa on kehottanut ihmisiä protestoimaan. Myös Yhdysvallat, EU, Brasilia, Argentiina ja Kolumbia ovat vaatineet, että vaaleissa järjestettäisiin toinen kierros kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi. Lisäksi vaalitarkkailijat ovat kritisoineet tilannetta.

Nyt neljännelle kaudelle valittu Morales on vaatinut häntä valehtelusta syyttäviä tarjoamaan todisteita.

– Me emme salaa mitään, me emme valehtele. Ette halua ajatella tätä petosta, josta he eivät ole antaneet mitään todisteita. Kaikki on valhetta.

Morales myös sanoi, että suostuu ilomielin toiselle kierrokselle, jos petoksesta löytyy merkkejä.