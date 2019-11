Bolivian presidentti Evo Morales jättää tehtävänsä

Bolivian presidentti Evo Morales kertoo jättävänsä tehtävänsä. Morales ilmoitti asiasta vain hieman sen jälkeen, kun maan asevoimien komentaja, kenraali Williams Kaliman oli tv-puheessaan kehottanut häntä eroamaan. Hän perusteli pyyntöä maan vakauttamisella ja rauhan palauttamisella.

Morales valittiin hiljattain neljännelle presidenttikaudelleen, mutta Amerikan maiden järjestön OAS:n tarkkailijat julistivat vaalit vilpillisiksi.

Boliviassa on ollut jatkuvia mielenosoituksia sen jälkeen, kun Morales julistettiin vaalien voittajaksi. Osa protesteista on muuttunut väkivaltaisiksi mellakoiksi. Ainakin kolme ihmistä on kuollut ja yli 250 loukkaantunut vaalien jälkeisissä väkivaltaisuuksissa.

Viikonloppuna myös osa maan poliiseista asettui mielenosoittajien tueksi.

Myös oppositiojohtaja Carlos Mesa vaati sunnuntaina Moralesia eroamaan.

– Jos hänellä on edes hitunen isänmaallisuutta jäljellä, hänen tulisi erota tehtävästään, Mesa kommentoi.

Morales ilmoitti aiemmin sunnuntaina taipuvansa uusiin vaaleihin, mutta erosta hän ei vielä silloin puhunut mitään.

Epäselvyyksiä ääntenlaskussa

Vaalien ääntenlaskennassa Moralesin kannatus kohosi epäilyttävästi kesken kaiken. OAS:n tarkkailijoiden mukaan oli mahdollista, että Morales keräsi ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä, mutta pitivät tilastollisesti epätodennäköisenä, että tämä olisi saanut suoraan voittoon vaadittavan kymmenen prosenttiyksikön etumatkan.

Bolivian vaalivirkailijat ehtivät jo julistaa Moralesin voittajaksi, mutta Mesa ei tunnustanut tuloksia.

Morales oli Etelä-Amerikan pisimpään tehtävässään jatkanut johtaja. Hän pyrki vaaleissa jo neljännelle presidenttikaudelleen, vaikka hänen itsensä ajama vuoden 2009 perustuslaki rajoittaa presidentin virkakaudet kahteen perättäiseen. Kolmatta kauttaan hän taannoin perusteli sillä, että vaalikausirajoitus säädettiin kesken hänen ensimmäistä kauttaan.

Vuonna 2016 Morales järjesti kansanäänestyksen virkakausirajan poistamisesta, mutta äänestäjät hylkäsivät ehdotuksen. Moralesin tukijoiden miehittämä perustuslakituomioistuin kuitenkin mitätöi tuloksen ja antoi luvan uuteen kauteen.

Moralesia on toistuvasti syytetty myös korruptiosta.