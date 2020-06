Boltonin kirja: Presidentti Niinistö briiffasi Trumpia ennen Putinin tapaamista Helsingissä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton kertoo kirjassaan, kuinka Suomen presidentti Sauli Niinistö briiffasi Trumpia ennen Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamista. Trump ja Putin tapasivat Helsingissä kesällä 2018.

STT:n lähteenä on kiertävä kopio kirjasta. STT ei ole voinut verrata kirjaa myyntikappaleisiin, sillä niitä ei vielä saa.

Boltonin mukaan Niinistö halusi kertoa Trumpille kolme pointtia Venäjästä ja siitä, miten Putinia käsitellään. Niinistö muistutti Trumpia siitä, että Putin on taistelija ja että Trumpin pitäisi iskeä sen takia takaisin, jos hyökkäys tulisi. Niinistö painotti Putinin kunnioittamisen tärkeyttä, sillä jos luottamuksen saavuttaa, Putin saattaa olla tahdikkaampi.

STT on pyytänyt presidentin kanslian viestinnän kautta Niinistön haastattelua, jotta tämä voisi kommentoida Boltonin väitteitä.

Kirjan mukaan Niinistö lisäksi varoitti Trumpia kuin nyrkkeilyotteluun osallistuvaa, ettei Trump saisi antaa tuumaakaan periksi, Bolton kertoo.

Bolton kertoo Niinistön sanoneen puheensa lopuksi, että kasakka ottaa sen, mikä on huonosti kiinni.

Kirjan mukaan Trump oli kysynyt Niinistöltä, haluaako Suomi liittyä Natoon ja Niinistö oli antanut monimutkaisen vastauksen. Boltonin mukaan Niinistö ei ollut sanonut kyllä tai ei, mutta oli jättänyt oven auki.

Tämän jälkeen Niinistö oli jatkanut puhettaan Putinista ja sanonut Trumpille, että Putin ei ole tyhmä eikä iskisi Nato-maihin. Boltonin mukaan Niinistö oli lisäksi sanonut, ettei uskonut Putinin palauttavan Krimin niemimaata.

"Massiivinen vahingontorjuntaharjoitus"

Bolton kertoo kirjassaan muitakin yksityiskohtia Putinin ja Trumpin Helsingissä järjestetystä tapaamisesta. Bolton kertoo, että Putinin Moskovasta lähtevä kone oli myöhässä ja Putin antoi tapojensa mukaan vieraidensa odottaa.

– Toivoin, että Trump ärsyyntyisi tästä tarpeeksi ja olisi tiukempi Putinia kohtaan kuin muutoin, Bolton kirjoittaa.

Hänen mukaansa he harkitsivat koko tapaamisen peruuttamista, jos Putin olisi tarpeeksi myöhässä.

– Me päätimme, että joka tapauksessa Putin saisi odottaa meitä hetken aikaa Presidentin linnassa, kun Putin oli saapunut, Bolton kirjoittaa.

Boltonin mukaan Trump ja Putin keskustelivat eniten Syyriasta ja etenkin humanitaarisesta avusta ja jälleenrakentamisesta. Trumpin mukaan Putin puhui suurimman osan ajasta ja hän itse kuunteli. Myös paikalla ollut tulkki vahvisti, että Putin oli puhunut 90 prosenttia ajasta.

Trump oli lisäksi pyytänyt, ettei tulkki tekisi muistiinpanoja. Näin tulkki pystyi kertomaan keskusteluiden sisällöstä ainoastaan muistinsa varassa.

Trump ja Putin keskustelivat myös Iranin ydinsopimuksesta ja Kiinan kaupasta. Putin oli lisäksi ilmoittanut, että hän haluaisi Yhdysvaltojen tekevän enemmän kauppaa Venäjällä.

– Avainasia oli, ettei sopimuksia, sitoumuksia eikä oleellisia muutoksia ulkomaan politiikkaan tullut. Olin iloinen. Olin huojentunut.

Boltonin mukaan häntä ei huolestuttanut, että mitään läpimurtoja ei tullut, sillä hän oli jo pitkään nähnyt tapaamisen massiivisena vahingontorjuntaharjoituksena.

Bolton muistelee myös tiedotustilaisuutta, jossa Trump sekoili sanoissaan

Trumpin ja Putinin keskusteluissa nousi esiin myös se, sekaantuiko Venäjä Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Trump kertoo itse ottaneensa asian esille. Venäjän sekaantumista käsiteltiin myös tapaamisen tiedotustilaisuudessa.

Bolton muisteli kirjassaan Helsingissä järjestetty tiedotustilaisuutta, jossa Trumpin sanat Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltojen vaaleihin näyttivät menneen sekaisin.

Venäjän osallisuudesta vaaleihin Trump sanoi puhuneensa väärin. Hän kertoi halunneensa sanoa, ettei näe syytä sille, miksi vaaleihin sekaantunut taho ei olisi ollut Venäjä, mutta ettei sekaantuminen vaikuttanut vaalien lopputulokseen. Trump selitti sanoneensa vahingossa "would", kun hän tarkoitti "would not".

Trump vakuutti, ettei hänen vaalikampanjallaan ollut salaista yhteistyötä Venäjän viranomaisten kanssa.

Bolton voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen kirjastaan

Yhdysvaltain oikeusministeriö yritti estää Boltonin kirjan julkaisun. Lauantaina kuitenkin kerrottiin, että tuomari Royce Lamberth päätti, että kirjan saa julkaista. CNN:n mukaan Lamberth päätyi ratkaisuunsa, koska oikeusministeriön perustelut estää kirjan julkaisu eivät olleet riittävät. Lamberthin mukaan kirjasta on jo julkaistu otteita mediassa ja sitä olisi helppo levittää internetissä, vaikka oikeus olisi sen kieltänyt.

Lamberth mainitsee päätöksessään myös, että Bolton voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen kirjasta. Lamberthin ratkaisu mahdollistaa myös sen, että hallinto voi periä Boltonilta takaisin kirjan tuotot, mukaan lukien kaikki elokuva- ja tv-oikeudet. Lisäksi Lamberthin päätös voi aiheuttaa muita seurauksia turvaluokiteltujen tietojen paljastamisesta.

Trump hehkutti Twitterissä olevansa voittaja

Presidentti Trump hehkutti pian Lamberthin päätöksen jälkeen Twitterissä, että hän ja hallintonsa saivat oikeuden päätöksellä ison voiton.

– Kirja on jo ulkona ja vuodettu monille ihmisille sekä mediaan, korkealle arvostettu oikeus ei voinut tehdä mitään pysäyttääkseen sitä... Mutta rahasta ja turvallisuussalaisuuden rikkomisesta tuli vahva ja voimakas lausunto..., Trump kirjoitti ja jatkoi:

– Bolton rikkoi lakia ja sai siitä nuhteet, mistä joutuu myös maksamaan kovan hinnan. Hän tykkää pudotella pommeja ihmisten päälle ja tappaa heidät. Nyt hän oli pommituksen kohteena, Trump kirjoitti.

Kirjasta on julkaistu otteita mediassa jo aikaisemmin. Bolton kertoo kirjassaan Trumpin muun muassa pohtineen, onko Suomi osa Venäjää. Lisäksi kirjassa kerrotaan, että Trump olisi joulukuussa 2018 Buenos Airesin G20-kokouksessa kehottanut kiinalaisia ostamaan maataloustuotteita Yhdysvalloista, jotta Trump saisi enemmän ääniä maatalouteen nojaavissa osavaltioissa.

Trump on aiemmin tällä viikolla kommentoinut Boltonin kirjaa Twitterissä ja kuvaillut sisältöä valheiksi ja keksityiksi tarinoiksi. Kirja julkaistaan virallisesti ensi tiistaina.