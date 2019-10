Boris Johnson koki uuden nöyryytyksen: Britannian parlamentti ei äänestä brexit-sopimuksesta vielä tänään

Britanniassa parlamentin alahuone ei äänestänyt maanantaina EU-erosopimuksesta pääministeri Boris Johnsonin toiveesta huolimatta. Asiaan palataan ehkä jo tiistaina.

Alahuoneen puhemies John Bercow torjui yrityksen nostaa sopimus äänestykseen, koska asetelma olisi hänen mukaansa ollut sama kuin kaksi päivää aiemmin.

– Esityksestä ei keskustella, koska se olisi toistoa ja sekaannusta aiheuttavaa, Bercow perusteli.

Tämä oli lyhyellä aikavälillä jo toinen nöyryytys pääministeri Johnsonille, jonka johdolla Britannia joutui lauantaina pyytämään lisäaikaa maan EU-erolle. Hänen odotetaan yrittävän nostaa erosopimuksen äänestykseen kuitenkin jo tiistaina.

Britannian parlamentin alahuone kieltäytyi lauantaina ottamasta kantaa erosopimukseen ennen kuin sen toimeenpanoa koskeva lainsäädäntö on hyväksytty. Näin hallituksen oli pyydettävä EU:lta lisäaikaa.

Maanantaina työväenpuolueen Jeremy Corbyn ihmetteli parlamentissa, ettei pääministeri Johnson ole vastaamassa kysymyksiin. Johnson on aiemmin väittänyt, että hän viruisi mieluummin kuolleena ojassa kuin pyytäisi EU:lta erolle lisäaikaa.

– Mutta huolimatta sanomastaan olen vakuuttunut, ettei hän ole minkäänlaisessa ojassa, Corbyn sanoi.

EU-parlamentti valmiudessa

Britannian hallitus pyysi viikonloppuna EU:lta brexitille kolmen kuukauden lisäaikaa, joka ulottuisi tammikuun loppuun. Lisäajan pyytämistä voimakkaasti vastustanut pääministeri Johnson ei pyyntöä allekirjoittanut, vaan pyynnön esitti komission mukaan maan lähettiläs. Komission tiedottajan Mina Andreevan mukaan EU suhtautuu pyyntöön samalla tavalla huolimatta Johnsonin allekirjoituksen puuttumisesta.

EU seuraa komission mukaan tarkasti Britannian brexit-käänteitä tällä viikolla ja jatkaa omaa prosessiaan erosopimuksen vahvistamiseksi. Euroopan parlamentti aikoo äänestää erosopimuksesta kuitenkin vasta sitten, kun se on hyväksytty Britannian puolella. Euroopan parlamentti on parasta aikaa koolla Strasbourgissa, ja se on valmistautunut tarvittaessa kokoontumaan uudelleen ensi viikolla Brysselissä.

– Se ei ole Euroopan parlamentti, joka keskeyttää, hidastaa tai kiihdyttää prosessia, vaan se on britti-instituutioiden käsissä, sanoi parlamentin tiedottaja Jaume Duch.

Samaan aikaan EU-johtajien huippukokouksia johtava Donald Tusk konsultoi pääkaupunkeja lisäajasta. Ulkoministeri Heiko Maasin mukaan ainakin Saksa tukee lyhyttä lykkäystä brexitiin, jos Britannian hallitus tarvitsee lisää aikaa erosopimuksen läpivientiin parlamentissa.

EU-maista tiukinta linjaa ajanut Ranska pitää lisäaikaa vahingollisena. Hallituksen tiedottajan mukaan se ei olisi kenenkään etu.

– On Britannian parlamentin asia nyt sanoa mitä se haluaa eikä enää Euroopan unionin, Sibeth Ndiaye sanoi.

Britannian on määrä jättää EU ensi viikon torstaina.

Johnson uskoi läpimenoon

BBC:n mukaan ennen Bercow'n tyrmäystä Johnson uskoi, että hänellä olisi ollut riittävästi tukea saada erosopimuksensa läpi. Sopimuksen taakse oli brittimedian mukaan ryhmittymässä hallituksen lisäksi kourallinen työväenpuolueen kansanedustajia, joitakin riippumattomia kansanedustajia ja valtaosa aikaisemmin sopimusta vastaan kapinoineista konservatiiveista.

Pohjois-Irlannin unionistipuolue DUP on ollut kriittinen, koska myös korvattu versio kiistanalaisesta backstop-varajärjestelystä toisi käytännössä tullirajan Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välille.

Financial Timesin analyysin mukaan sopimus saisi taakseen 320 jäsentä ja vastaansa 315.

Jatkoaikaa vastaan taisteleva Johnson haluaa, että brittiparlamentti tekee tällä viikolla ja tulevana viikonloppuna pitkää päivää brexitin parissa, jotta erosopimukseen liittyvää lainsäädäntöä saataisiin eteenpäin. Lakiesityksiin on kuitenkin luvassa runsaasti muutosehdotuksia. Niistä tärkein koskee lähes varmasti muun muassa työväenpuolueen ajamaa uutta EU-kansanäänestystä.