Boris Johnson vahvisti pääministeriaikeensa

Britannian entinen ulkoministeri Boris Johnson aikoo pyrkiä maan pääministeriksi, kun nykyinen pääministeri Theresa May luopuu tehtävästä. Johnson vahvisti asian brittimedialle torstaina Manchesterissa.

May on kertonut eroavansa, kunhan Britannian parlamentti hyväksyy hänen neuvottelemansa brexit-sopimuksen. May aikoo tuoda sopimuksen parlamentin äänestettäväksi neljännen kerran ensi kuun alussa.

Kiivaasti EU-eron puolesta kampanjoineen Johnsonin katsotaan johtaneen äänestäjiä harhaan ennen äänestystä, mutta hänellä on silti vankka kannattajakunta konservatiivipuolueen sisällä.

Aiemmin Lontoon pormestarinakin toiminut Johnson erosi ulkoministerin tehtävästä viime vuonna vastalauseena Mayn brexit-suunnitelmalle.