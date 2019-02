Brasilialaisesta sademetsästä tehtiin yllättävä löytö: keskeltä viidakkoa löytyi 8-metrinen ryhävalas – katso video

Brasiliaisella Bicho D'aqua -luonnonsuojelijaryhmällä oli viime perjantaina ihmetyksen aihetta, kun ryhmän jäsenet löysivät keskeltä viidakkoa kuolleen ryhävalaan ruhon.

Peräti 8-metrisen valaan olisi pitänyt olla tähän aikaan vuodesta kaukana Brasilian aluevesiltä. Tutkijat epäilevätkin tämän nuoren yksilön eksyneen laumastaan ja jääneen matkasta muiden uidessa kylmemmille vesille.

Metsän keskelle valas on hyvin todennäköisesti päätynyt läheisestä joesta, joka virtaa noin 15 metrin päässä. Vuorovesi on voinut työntää eläimen maalle, ja veden vetäytyessä ruumis on jäänyt jumiin.

Ryhävalas on yksi suurimmista eläimistä maapallolla. Ne voivat täysikasvuisina olla peräti 18 metriä pitkiä ja painaa jopa 48 tonnia.