Brasilian Bolsonaro osallistui koronarajoitusten vastaiseen mielenosoitukseen

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on jälleen hyökännyt maansa koronavirusrajoituksia vastaan. Bolsonaro puhui pääkaupunki Brasiliassa tuhansille mielenosoittajille, jotka vaativat rajoitusten purkamista.

Bolsonaro syytti osavaltioiden kuvernöörejä työpaikkojen tuhoamisesta ja kuvaili sitä vastuuttomaksi.

Brasiliassa on todettu reilut 100 000 koronavirustartuntaa ja yli 7 000 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin. Miljoonaa asukasta kohti kuolemia on 32, kun niitä Suomessa on 40.

Asiantuntijat tosin arvelevat, että Brasiliassa on puutteellisen testaamisen takia havaittu vain pieni osa tartunnoista.