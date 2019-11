Brasilian Lula voi päästä pois vankilasta pian – korkeimman oikeuden päätös voi vapauttaa entisen presidentin

Brasiliassa korruptiosta tuomittu entinen presidentti Luiz Inacio Lula da Silva, 74, voi päästä pian vapaaksi. Maan korkein oikeus on kumonnut päätöksen, jonka mukaan rikoksesta tuomitut joutuvat vankilaan, jos heidän ensimmäinen valituksensa tuomiosta hylätään.

Päätös syntyi tiukan äänestyksen jälkeen luvuin 6–5. Uuden tulkinnan mukaan tuomitut pysyvät vapaina siihen saakka, kunnes he ovat käyttäneet kaikki valitusmahdollisuutensa. Arvostelijoiden mukaan tämä tarkoittaa sitä, että varakkaat tuomitut pystyvät vetkuttamaan tuomioidensa toimeenpanoa vuosikausia.

Oikeusistuimet joutuvat nyt arviomaan uudestaan noin 5 000 tuomitun tapaukset.

Lulan asianajajat sanoivat vaativansa päämiehensä välitöntä vapauttamista heti sen jälkeen kun ovat keskustelleet hänen kanssaan tänään.

– Julmuus päättyy nyt. Tulemme jatkamaan taisteluamme oikeuden puolesta. Totuus tulee voittamaan, iloitsi Lulan perustaman työväenpuolueen puheenjohtaja Gleisi Hoffmann Twitterissä.

"Lula voi mädäntyä vankilassa"

Lula on ollut vankilassa sen jälkeen kun hän sai liki yhdeksän vuoden tuomion korruptiosta vuosi sitten huhtikuussa. Pari kuukautta aikaisemmin hän oli jo saanut liki 13 vuoden tuomion, joka sekin tuli korruptiosyytöksistä. Lisäksi useita muita korruptiojupakkaan liittyviä oikeusjuttuja on edelleen käsittelyssä.

Lula on kiistänyt kaikki syytökset. Lulan mukaan kyseessä on poliittinen ajojahti, jolla hänet pelattiin syrjään presidentinvaaleista. Vaalit voittanut nykyinen presidentti Jair Bolsonaro on todennut yksiselitteisesti toivovansa, että Lula "mätänee vankilassa loppuikänsä".

Vaikka Lula pääsisi vapaaksi, hän ei voisi osallistua politiikkaan, koska hänet on tuomittu vakavasta rikoksesta. Tämäkin asia voi kuitenkin muuttua, sillä Brasilian korkeimman oikeuden on määrä päättää pian, oliko nykyinen oikeusministeri Sergio Moro esteellinen, kun hän oli mukana tuomitsemassa Lulaa vankilaan.

Moro on kiistänyt oletuksen esteellisyydestään.