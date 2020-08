Brasilian Paranan osavaltio pääsi sopimukseen koronarokotteesta Venäjän kanssa

Brasilian eteläosassa Paraguayn ja Argentiinan rajoilla sijaitseva Paranan osavaltio on tehnyt sopimuksen Venäjän kanssa koronavirusrokotteen testaamisesta ja tuottamisesta. Venäjä julkisti aiemmin tällä viikolla saaneensa valmiiksi koronavirusrokotteen, jota kutsutaan nimellä Sputnik V.

Paranan osavaltion viranomaiset painottivat sopimuksen julkistamisen yhteydessä, että heidän on ensin saatava varmuus rokotteen turvallisuudesta ja tehokkuudesta. Rokotteella on oltava ensin Brasilian omien viranomaisten hyväksyntä. Sen on läpäistävä lisäksi kolmannen vaiheen testit tai laajat ihmisillä tehtävät kokeet ennen kuin rokotetta voidaan alkaa valmistaa Brasiliassa. Osavaltion teknologiainstituutin johtajan Jorge Calladon mukaan tuotanto voisi alkaa aikaisintaan vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla.

Calladon mukaan osana sopimusta Venäjä luovuttaa osavaltiolle käyttöön rokotteen ensimmäisen ja toisen vaiheen testitulokset.

Filippiinien presidentti lupautui koekaniiniksi

Paranan osavaltion ohella Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte on ilmoittanut olevansa valmis Venäjän rokotteen koekaniiniksi. Kun Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi aiemmin tällä viikolla rokotteen valmistumisesta, hän paljasti samalla toisen tyttärensä saaneen rokotuksen.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO muistutti heti rokotteen julkaisun jälkeen, että Venäjän rokotteen täytyy käydä läpi mittava turvallisuusarviointi ennen kuin sille voidaan myöntää WHO:n hyväksyntä.

Brasiliasta on tullut suosittu rokotteiden testauspaikka, sillä koronavirus leviää maassa yhä nopeasti. Ennen venäläisrokotetta maassa ovat olleet käynnissä kolmannen vaiheen rokotetestit Oxfordin yliopiston ja AstraZeneca -lääkeyhtiön yhdessä kehittämän rokotteen sekä kiinalaisen Sinovac Biotechin rokotteen kanssa.

Brasiliassa on Yhdysvaltojen jälkeen toiseksi eniten koronavirustartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia. Tartuntoja on vahvistettu yli 3,1 miljoonaa ja kuolemia lähes 105 000 Johns Hopkins -yliopiston tietojen mukaan. Miljoonaa asukasta kohden tartuntoja on siis noin 15 000 ja kuolemia noin 490.