Brasilian korkein oikeus lykkäsi Lulan kannalta ratkaisevan lakialoitteen käsittelyä

Brasilian korkein oikeus ei käsittelekään tänään lakialoitetta, joka saattaisi tuoda vapauden korruptiosta vankilatuomiota kärsivälle entiselle presidentille Luiz Ignacio Lula da Silvalle.

Lula on valittanut tuomiostaan, mutta ensimmäinen valitus hylättiin ja nykyisen lain mukaan hänen on odotettava asian jatkokäsittelyä vankilassa. Lula on vasemmiston sankari, ja hän oli ennen vankilaan joutumistaan ennakkosuosikki ensi syksyn presidentinvaaleissa.

Oikeistolainen pienpuolue Pen oli tehnyt vuonna 2016 aloitteen lain muuttamisesta niin, että tuomiostaan valittaneet pysyisivät vapaalla jalalla, kunnes valitus on käsitelty kaikissa oikeisasteissa. Tällä viikolla se yritti vetää aloitteensa pois, kun kävi ilmeiseksi, että Lula hyötyisi lakimuutoksesta. Kun se ei onnistunut, Pen pyysi viiden päivän lykkäystä sillä perusteella, että se oli vaihtanut asianajajaansa ja uusi asianajaja tarvitsi lisäaikaa valmistautumiseen.

Jos lakia muutettaisiin ja Lula pääsisi vapauteen, hän jatkaisi mitä todennäköisimmin vaalikampanjointia. Jos hän onnistuu pääsemään uudelleen presidentiksi, hän saa syytesuojan, ja on täysin mahdollista, ettei hän koskaan enää palaa vankilaan kärsimään 12 vuoden korruptiotuomiotaan.

Lakimuutoksen vastustajien mukaan nykyistä lakia tarvitaan, jotta rikkaat ja vaikutusvaltaiset eivät pysty välttelemään vankilaan menoa vuodesta toiseen. Lakialoitteen kannattajat puolestaan sanovat, että koska syytetty on syytön kunnes toisin todistetaan, vankeustuomion tulisi alkaa vasta kun valitusprosessi on saatu päätökseen.