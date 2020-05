Brasilian kuolinluvuissa synkin päivä tähän asti – yli 750 uutta koronaviruskuolemaa

Latinalaisessa Amerikassa koronaviruksesta pahiten kärsineessä Brasiliassa kirjattiin perjantaina toistaiseksi korkein päivittäinen viruskuolemaluku. Maan terveysministeriön mukaan ainakin 751 ihmistä kuoli viruksen seurauksena vuorokauden aikana.

Yhteensä kuolleita on lähes 10 000. Tartuntoja on kirjattu yli 145 000. Asiantuntijoiden mukaan testaus on Brasiliassa puutteellista, joten todelliset luvut lienevät huomattavasti korkeampia.

Brasilialla voi olla koronarajoitusten vuoksi pian vastassa taloudellinen romahdus ja yhteiskunnallinen sekasorto, varoitti maan talousministeri Paulo Guedes torstaina.