Brasilian presidentinvaaleissa oikeistopopulisti Jair Bolsonaro selvä äänikuningas

Brasilian presidentinvaalit näyttävät etenevän toiselle kierrokselle. Kun äänistä oli laskettu liki 80 prosenttia, kansallismielinen oikeistopopulisti Jair Bolsonaro oli saanut äänistä 48 prosenttia.

Toiseksi eniten ääniä on saamassa Sao Paulon entinen pormestari Fernando Haddad. Työväenpuoluetta edustava Haddad on saamassa Guardianin mukaan äänistä vajaat 27 prosenttia ja etenemässä myös toiselle kierrokselle. Haddad voi vielä kiriä, sillä ääniä on laskematta työväenpuolueen vahvoilta tukialueilta.

Toinen kierros järjestetään 28. lokakuuta.

Haddadin taustalla on vankilassa istuva työväenpuolueen voimahahmo, entinen presidentti Luiz Inacio Lula da Silva. Lulaa ei päästetty osallistumaan vaaleihin, koska hän istuu 12 vuoden tuomiotaan korruptio- ja rahanpesurikoksista.

Brasilia eli taloudellista kukoistuskautta Lulan presidenttikaudella 2003–2010, mutta vajosi pahimpaan taantumaan Lulan seuraajan Dilma Rousseffin aikana. Rousseffia vastaan nostettiin virkarikossyyte ja hänet pakotettiin luopumaan vallasta 2016.

Monet brasilialaiset syyttävät juuri työväenpuoluetta maan nykyisestä huonosta taloudellisesta tilasta. Kaiken kaikkiaan tämänkertaisten vaalien on sanottu jakavan ihmisiä enemmän kuin vuosiin.

Politiikan asiantuntija Geraldo Monteiro Rio de Janeiron valtionyliopistosta sanoi aikaisemmin, että äänestäjät tekevät valinnan luultavasti enemmänkin pelosta tai suuttumuksesta kuin vakaumuksesta.