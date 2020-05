Brasilian presidentti osallistui taas koronarajoitusten vastaiseen mielenosoitukseen

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on jälleen hyökännyt maansa koronavirusrajoituksia vastaan. Bolsonaro puhui pääkaupunki Brasiliassa tuhansille mielenosoittajille, jotka vaativat rajoitusten purkamista.

Bolsonaro syytti osavaltioiden kuvernöörejä talouden tuhoamisesta. Monissa osavaltioissa on voimassa tiukkoja rajoitustoimia, vaikka Bolsonaro on vastustanut niitä. Esimerkiksi Rio de Janeirossa ihmisten täytyy pysyä kodeissaan 11. toukokuuta asti.

– Joidenkin kuvernöörien harjoittama työpaikkojen tuhoaminen on vastuutonta, eikä sitä voi hyväksyä. Maksamme tästä kovan hinnan tulevaisuudessa, Bolsonaro sanoi puheessaan.

Yli 200 miljoonan asukkaan Brasiliassa on todettu reilut 100 000 koronavirustartuntaa ja yli 7 000 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin. Miljoonaa asukasta kohti kuolemia on 32, kun niitä Suomessa on 40.

Asiantuntijat tosin arvelevat, että Brasiliassa on puutteellisen testaamisen takia havaittu vain pieni osa tartunnoista. Tartuntojen ja kuolemien määrässä mitattuna Brasiliassa on Latinalaisen Amerikan pahin koronavirustilanne, asukaslukua kohti virus on tosin levinnyt voimallisemmin esimerkiksi Ecuadorissa.

Pääkaupunki Brasiliassa on pidetty viime viikkoina useampia suuria mielenosoituksia koronarajoituksia vastaan. Lauantain mielenosoitukseen osallistui aiempaa enemmän ihmisiä, ja he kritisoivat kylteissään Bolsonaron poliittisia vastustajia. Jotkut jopa vaativat armeijaa puuttumaan tilanteeseen.

– Kansa on kanssamme ja armeija on lain, järjestyksen, vapauden ja demokratian puolella, Bolsonaro sanoi.

Armeijan puuttuminen yhteiskunnan asioihin on Brasiliassa herkkä aihe, sillä maa oli sotilasdiktatuurin vallassa 1960-luvulta 1980-luvulle. Bolsonaro on puhunut sotilasdiktatuurin ajasta ihailevaan sävyyn.

Bolsonaro ei pitänyt maskia, mutta piti tällä kertaa parin metrin turvavälin yleisöön toisin kuin aiemmissa mielenosoituksissa, joihin hän on osallistunut.