Brasilian presidentti Jair Bolsonaro kertoo saaneensa negatiivisen tuloksen koronavirustestistä. Bolsonaro sai koronadiagnoosin alun perin yli kaksi viikkoa sitten.

Bolsonaro kiitti toipumisestaan malarialääke hydroksiklorokiiniä, jonka tehoa koronavirusta vastaan ei ole tieteellisesti todistettu potilaskokeissa. Bolsonaro ilmoitti asiasta Twitterissä.

Määrällisesti mitattuna maailman toiseksi pahimmista koronaluvuista kärsivää Brasiliaa johtava Bolsonaro on jatkuvasti vähätellyt viruksen vaarallisuutta ja verrannut sen aiheuttamaa tautia "pikku flunssaan".

Presidentti mainostaa mahdollisesti haitallista lääkettä

Bolsonaro on ajanut hydroksiklorokiiniä sairastuneiden hoitomenetelmänä ja julkaissut diagnoosinsa jälkeen sosiaalisessa mediassa videoita, joissa hän itse ottaa lääkettä.

Tutkijoiden mukaan malariaa vastaan suunnitellun lääkkeen tehosta koronavirusta vastaan ei ole näyttöä, ja pahimmassa tapauksessa siitä voi olla haittaa covid-19-taudin oireista kärsiville, kertoo New York Times.

Noin 212 miljoonan asukkaan Brasiliassa on todettu lähes 2,3 miljoonaa tartuntaa sekä yli 85 000 tautiin liitettyä kuolemaa, käy ilmi Johns Hopkins -yliopiston tietokannasta.

Latinalaisen Amerikan suurimman maan edellä luvuissa on vain Yhdysvallat, jossa on todettu 4,1 miljoonaa tartuntaa ja yli 145 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Yhdysvalloissa tartuntapiikki näkyy kuolemantapauksissa parin viikon päästä

Yhdysvalloissa on ollut jälleen yli 70 000 uuden koronavirustartunnan päivä. Kuluneen vuorokauden aikana on vahvistettu 73 795 uutta tartuntaa. Asia selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta, jonka luvut on tarkistettu perjantaina paikallista aikaa eli aikaisin lauantaiaamuna Suomen aikaa.

Kuluneen vuorokauden ajalta kirjattiin yli 1 100 uutta koronakuolemaa.

Yhteensä maassa on todettu 4,1 miljoonaa tartuntaa ja yli 145 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Miljoonaa asukasta kohti tartuntoja on noin 12 500 ja kuolemia noin 440.

Perjantai oli nyt jo 11. päivä peräjälkeen, kun Yhdysvalloissa on varmistettu yli 60 000 uutta päivittäistä tartuntaa. Asiantuntijoiden mukaan nyt ilmennyt tartuntapiikki näkyy kuolemantapauksissa kolmen–neljän viikon kuluttua.

Kesäkuun lopussa virukseen liittyviä kuolemantapauksia kirjattiin säännöllisesti yli 500 päivässä. Viimeisten kolmen päivän aikana kuolemia on ollut yli tuhat päivässä.

1,26 miljoonaa ihmistä on parantunut koronaviruksesta.

Maan tartuntojen määrä laski loppukeväästä, mutta kesän kuluessa tartunnat ovat lähteneet ripeään nousuun varsinkin etelän ja lännen osavaltioissa kuten Kaliforniassa, Texasissa, Alabamassa ja Floridassa.