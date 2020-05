Brasiliassa ennätysmäärä uusia koronatartuntoja, yli 26 400 vahvistettua tartuntaa vuorokaudessa

Brasiliassa kirjattiin torstaina enemmän uusia koronavirustartuntoja kuin kertaakaan pandemian aikana. Maassa vahvistettiin terveysministeriön mukaan vuorokauden aikana yli 26 400 uutta tartuntaa.

Brasiliassa on nyt yhteensä yli 438 000 vahvistettua tartuntaa, mikä on toiseksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia raportoitiin torstaina yli 1 100. Niitä on yhteensä nyt yli 26 700, mikä on kuudenneksi eniten maailmassa.

Todellisuudessa tartuntoja on Brasiliassa paljon enemmän, sillä testaaminen maassa on pahasti puutteellista useimpiin muihin suuriin maihin verrattuna.

Intia ohitti Kiinan viruskuolemien määrässä

Intian ohitti perjantaina naapurimaansa Kiinan koronaviruskuolemien määrässä. Intiassa raportoitiin perjantaina 175 uutta koronvirukseen liittyvää kuolemantapausta, mikä nosti kokonaismäärän yli 4 700:n.

Kiinassa ei raportoitu perjantaina yhtään uutta koronakuolemaa tai -tartuntaa, joten kuolonuhrien kokonaismäärä pysyi runsaassa 4 600:ssa.

Väkilukuun suhteutettuna Intiassa on nyt kuollut kolme ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Kiinassa luku on sama. Suomessa luku on 56.

Vaikka uusien tartuntojen määrä on kasvanut, Intia on aloittanut koronarajoitusten purkamisen. Maan sisäministeri Amit Shahin oli määrä perjantaina keskustella rajoitusten jatkopurusta, jotta maan pahasti yskivä talous saataisiin nousemaan jaloilleen.

Koronaviruksen aikaansaama talouslama on tehnyt pahaa jälkeä varsinkin maan köyhien joukossa.