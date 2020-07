Brasiliassa jo yli 70  000 koronaan liittyvää kuolemaa – tartuntoja yli 1,8 miljoonaa

Brasilia ylitti perjantaina 70 000 koronaan liittyvän kuoleman rajan. Asiasta kertoi maan terveysministeriö. Aiemmin nousussa ollut päivittäisten koronakuolemien määrä on kuitenkin ollut viime aikoina tasaantumaan päin.

Ministeriön mukaan uusia tartuntoja oli varmistunut edellisen vuorokauden aikana noin 45 000 kappaletta. Uusia koronakuolemia oli sen sijaan kirjattu edellisen 24 tunnin aikana noin 1 200.

Yhteensä tartuntoja on varmistettu maassa noin 1,8 miljoonaa ja kuolemia noin 70 400.

Brasiliaa enemmän koronatartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia on vain Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa on Johns Hopkins -yliopiston mukaan varmistettu yli 3,1 miljoonaa koronavirustartuntaa ja kirjattu noin 134 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Tilanne pahempi toisissa osavaltioissa

Brasiliassa on yhteensä noin 212 miljoonaa asukasta. Koronakuolemien määrä on kaksinkertaistunut edellisten 35 päivän aikana. Pahiten korona on kohdellut Sao Paulon ja Rio de Janeiron osavaltioita.

Väkilukuun suhteutettuna Brasilian kuolinluvut eivät kuitenkaan ole pahimmasta päästä. Miljoonaa asukasta kohden Brasiliassa on ollut 335 koronakuolemaa. Yhdysvalloissa vastaava suhdeluku on 403 ja esimerkiksi Espanjassa 607.

Suomessa taas on ollut miljoonaa asukasta kohden 59 koronaan liittyvää kuolemaa.

Joissain Brasilian osavaltioissa väkilukuun suhteutettu koronakuolemien määrä on kuitenkin ollut huomattavasti kansallista keskiarvoa korkeampi. Esimerkiksi Rio de Janeirossa on kirjattu miljoonaa asukasta kohden 653 koronaan liittyvää kuolemaa. Cearassa vastaava suhdeluku on 742 ja Amazonasin osavaltiossa 726.

Edellisestä viidestä viikosta Brasiliassa on ollut neljänä viikkona keskimäärin yli 1 000 päivittäistä koronakuolemaa.

Maan hallinto ei tarjoa yhtenäistä ohjeistusta virustaistoon

Maan hallintoa kritisoivat ovat sitä mieltä, ettei Brasilian presidentin Jair Bolsonaron hallinnon ole onnistunut tarjoamaan yhtenäistä viestiä siitä, miten virusta vastaan tulisi taistella. Osavaltioiden kuvernöörit ovat olleet pitkälti vastuussa virustoimista.

Bolsonaro itse on vähätellyt viruksen vakavuutta useaan otteeseen. Hän on muun muassa kuvaillut sitä pikku influenssaksi ja pikku flunssaksi. Hän on myös uhmannut epidemian aikana toistamiseen rajoituksia ja maskipakkoja sekä ripittänyt kuvernöörejä rajoituksista, jotka vahingoittavat hänen mielestään maan taloutta.

Presidentillä todettiin kuitenkin tiistaina koronatartunta. Hän kertoi asiasta itse televisiossa.

Torstaina paikallista aikaa Bolsonaro kertoi Facebookissa, että hän käyttää koronavirustartuntansa hoitoon malarialääke hydroksiklorokiinia. Hänen mukaansa lääkkeen käyttö on auttanut hänen vointiinsa.

Hydroksiklorokiinin tehosta covid-19-taudin hoidossa ei ole saatu näyttöä, ja lääkkeen käyttö koronavirukseen on jakanut mielipiteitä tiedemaailmassa.