Brasiliassa pelätään toisenkin kaivoksen padon murtumista, edellisen turman jäljiltä ei uskota enää löytyvän eloonjääneitä

Brasiliassa pelätään toisen kaivoksen padon murtumista maan kaakkoisosassa. Mahdollisesta murtumisesta kertova varoitusjärjestelmä ilmoitti vaarasta tänään. Järjestelmän mukaan veden korkeus on padolla vaarallisen korkealla.

Pelastustyöntekijät ovat evakuoineet padon lähellä asuvia ihmisiä. Kovaääniset kehottivat asukkaita etsiytymään Brumadinhon kaupungin korkeimmalle kohdalle.

Perjantaina samalla seudulla murtui toisen kaivoksen pato, ja sen jäljiltä on ainakin 34 ihmistä kuollut ja lähes 300 kateissa.

Nyt murtumisvaarassa oleva pato on osa Corrego do Feijao -nimistä kaivoskompleksia, kertoo brasilialainen kaivosyhtiö Vale . Sama yhtiö omistaa myös kaivoksen, jonka pato murtui aiemmin.

Murtunut pato oli 42 vuotta vanha ja liki 90 metriä korkea. Valen mukaan pato oli äskettäin läpäissyt rakenteita koskevan turvallisuustarkastuksen.

Kaivosyhtiölle annettu jo suuret sakot

Kaivosyhtiö Valen toimitusjohtaja Fabio Schvartsman ja Minas Geraisin osavaltion kuvernööri Romeu Zema ovat varoittaneet, että kuolonuhrien määrä perjantain turman jälkeen saattaa vielä nousta.

– Todennäköisyydet (löytää ihmisiä elossa) ovat erittäin pienet ja todennäköisimmin löydämme vain ruumiita, Zema kertoi aiemmin.

Schvartsman kuvaili tapahtunutta inhimilliseksi tragediaksi.

Kaivoksen padon murtuma sai miljoonia tonneja mutaa syöksymään perjantaina kaivoskompleksiin, jossa oli satoja työntekijöitä, ja siitä edelleen kohti Brumadinhoa. Paikka sijaitsee lähellä Belo Horizonten kaupunkia. Pato murtui työntekijöiden lounastauon aikana.

Turmasta on selvinnyt elossa yli 170 ihmistä, joista 23 on kuljetettu vammojensa takia sairaalaan.

Kaivosjätti Vale sai jo perjantaina 66,5 miljoonan dollarin (58,3 miljoonan euron) sakot turmasta, kertoivat hallituslähteet. Jättisakot ovat vain osa yhtiölle tulossa olevista sanktioista, sillä niitä on lähteiden mukaan luvassa lisää.

Brasiliassa tapahtui vuonna 2015 samoilla seuduilla turma, jossa 19 ihmistä kuoli padon murruttua. Murtumisen seurauksena miljoonia tonneja myrkyllistä rautajätettä päätyi satojen kilometrien päähän turmapaikasta. Onnettomuutta pidetään Brasilian pahimpana ympäristökatastrofina. Vale-yhtiö ylläpiti myös kyseistä patoa yhdessä brittiläis-australialaisen BHP:n kanssa.

Pelastusapua tulossa Israelista

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro tutustui tuhoihin lentämällä alueen yli.

– On vaikeaa olla järkyttymättä tämän näkymän edessä, presidentti tviittasi myöhemmin.

Hän kirjoitti myös, että kaikki mahdollinen tehdään turman yksityiskohtien selvittämiseksi, uhrien auttamiseksi ja uusien tragedioiden ehkäisemiseksi.

Turmapaikalle on lähetetty tuhat sotilasta ja etsintäkoiria auttamaan pelastustöissä.

Myös Israelista on tulossa pelastustöihin 130 sotilaan ryhmä, jolla on mukanaan muun muassa kaikuluotaimia ja lennokkeja. Ryhmän on tarkoitus etsiä mahdollisia eloonjääneitä ja ruumiita, kertoi Israelin armeijan edustaja.

Omaisten epätoivo kasvaa

Vapaaehtoisiksi ilmoittautuneita pelastajia on pyydetty pysymään poissa alueelta, koska muta on liukasta ja hengenvaarallista.

Uutistoimisto AFP:n haastattelema 57-vuotias Rosilene Aganetti osoitti laajaa mudan peittämää aluetta yhdessä lähiseudun kylistä ja kertoi, että paikalla oli ennen ollut taloja.

– Useita Valen kahviossa olleita ystäviäni on kateissa, Aganetti sanoi itkua pidätellen.

Suely de Olivera Costa yritti epätoivoisesti etsiä miestään, joka työskentelee kaivoksella. Hän syytti kaivosyhtiötä Brumadinhon tuhoamisesta.

– Ja kukaan ei tee mitään. Mikä on seuraava kaupunki?

Brasilian Greenpeacen mukaan padon murtuminen on surullista seurausta siitä, että maan hallitus ja kaivosyhtiöt eivät ole ottaneet opikseen.