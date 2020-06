Brasiliassa todettu jo yli miljoona koronavirustartuntaa – kesäkuussa maassa on raportoitu enemmän tartuntoja kuin missään muualla

Brasiliassa on vahvistettu yhteensä yli miljoona koronavirustartuntaa, kun virus jatkaa leviämistään Latinalaisen Amerikan suurimmassa maassa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu lähes 49 000, käy ilmi yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta.

Maan terveysministeriö kertoi tilastoineensa yli 54 000 tartuntaa yhden vuorokauden aikana. Ministeriön mukaan raportointijärjestelmän "epävarmuuksista" johtuen osa osavaltioista raportoi kerralla useamman päivän tartunnat.

Uutistoimisto AFP:n seurannan mukaan Brasiliassa on kesäkuun aikana raportoitu enemmän uusia tartuntoja ja virukseen liittyvä kuolemia kuin missään muualla.

Synkistä luvuista huolimatta tartuntamäärät näyttävän uutistoimiston mukaan olevan tasaantumaan päin.

Asiantuntijat arvioivat Brasilian riittämättömään testauskapasiteettiin perustuen, että todellisuudessa maassa on todennäköisesti tilastoitua enemmän tartuntoja.

Toiseksi eniten tartuntoja maailmassa

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro ja paikallispäättäjät ovat olleet napitusten virustoimista. Presidentti on vaatinut talouden avaamista samalla, kun ainakin osassa osavaltioissa on kannatettu rajoitustoimia. Oikeistolainen Bolsonaro on vähätellyt viruksen vakavuutta. Hän on muun muassa verrannut sitä tavalliseen flunssaan.

Maassa on todettu toiseksi eniten koronavirustartuntoja maailmassa. Tilastosivusto Worldometerin mukaan miljoonaa asukasta kohden on vahvistettu noin 230 kuolemaa. Suomessa vastaava luku on 59.

Eniten tartuntoja on todettu Yhdysvalloissa. Siellä miljoonaa asukasta kohden on tilastoitu 367 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Tilastointitavoista johtuen Worldometerin luvut poikkeavat hieman Johns Hopkinsin yliopistosta. Worldometerin mukaan Brasiliassa olisi raportoitu jo hieman yli 49 000 virukseen liittyvää kuolemaa.