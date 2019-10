Brexit-jännitys tiivistyy päivä päivältä – tänään ratkaisuja etsitään eurooppaministerien kokouksessa

Britannian lähestyvää EU-eroa puidaan tänään eurooppaministerien kokouksessa, jossa valmistellaan loppuviikon EU-johtajien huippukokousta.

Brexit-umpisolmun ratkaisemisesta on neuvoteltu tiiviisti viime päivinä virkamiestasolla, mutta edistymisen merkkejä ei ole julkisuudessa nähty.

EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier pitää aamulla tilannekatsauksen neuvotteluista ministereille.

– Varmaan siitä sitten tilanne vielä kehkeytyy. Jos ennen torstain päämieskokousta halutaan olla selvemmillä vesillä, niin pitäisi tietää jo vähän enemmän, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) ennakoi STT:lle maanantai-iltana.

Tavoitteena on sopimuksettoman brexitin välttäminen, mutta aika on hyvin vähissä, sillä Britannian on tarkoitus jättää EU reilun kahden viikon kuluttua.

– On otettava huomioon myös se, että tämä voi päätyä myös sopimuksettomaan eroon, Tuppurainen huomauttaa.

Kolmas vaihtoehto on se, että Britannian pääministeri Boris Johnson pyytää lisäaikaa ja eropäivä siirtyy jälleen.

Eurooppaministerien kokouksessa keskustellaan myös jäsenyysneuvottelujen mahdollisesta aloittamisesta Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa.

Komissio on suositellut neuvottelujen aloittamista kummankin maan kanssa. Myös Suomi on pyrkinyt EU-puheenjohtajamaana edistämään neuvottelujen aloittamista.

Jäsenyysneuvottelujen aloittaminen vaatii kuitenkin yksimielisyyttä EU:n jäsenmailta. Tuppurainen ei halua arvuutella, kuinka todennäköistä on, että ratkaisu saavutetaan tänään.

– Niin kuin julkisuudessa on ollut tietoja, erityisesti Ranska on ollut empiväinen neuvottelujen avaamiselle. Nyt sitten täytyy kartoittaa tilannetta, onko valmiutta tehdä päätöksiä, Tuppurainen sanoi.

Suomi pyrkii edistämään budjettisopua

Torstaina alkavassa huippukokouksessa EU-johtajia odottaa tuhti asialista. Brexitin ja Länsi-Balkanin laajentumisen lisäksi kokouksessa on määrä keskustella EU:n budjetista.

Suomi pyrkii viemään puheenjohtajakautensa aikana rahoituskehysneuvotteluja mahdollisimman pitkälle. Paljon huomiota on herättänyt tavoite sisällyttää budjettiin oikeusvaltiomekanismi, jolla pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan voitaisiin puuttua nykyistä paremmin EU-rahojen väärinkäyttöön ja korruptioon.

Toistaiseksi on kuitenkin jäänyt auki, kuinka tehokas työkalu oikeusvaltiomekanismi lopulta olisi.